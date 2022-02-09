Курганец поджег чужой дом, а потом сам его тушил

Мужчина уже признался в поджоге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Шатровского района Курганской области подозревают в поджоге чужого дома, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина активно помогал тушить пожар, чтобы отвести от себя подозрения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пожар в нежилом доме произошел в январе. Владелица недвижимости проживает в другом регионе. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, проводились физико-химическая и пожаро-техническая экспертизы. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого — 33-летнего местного жителя.

«По имеющейся информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин проник на веранду нежилого дома, где спичками поджег бумагу и шторы. Впоследствии мужчина принимал активное участие в тушении пожара, чтобы отвести от себя подозрения», — говорится в сообщении УМВД.

Материальный ущерб превысил 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает наказание — до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на такой же срок. Подозреваемый уже признался в поджоге. Он находится под подпиской о невыезде.