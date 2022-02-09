Тюменка зарезала сестру, оскорбившую ее детей

В пылу ссоры женщина схватила нож и ударила сестру в грудь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертельный удар ножом в грудь получила жительница Тюмени от родной сестры, за то, что оскорбила ее детей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Сестра осужденной Вероники Ю. злоупотребляла алкоголем. В пьяном угаре могла буянить и кричать. Женщины часто ссорились на почве пьянства. Но вечером 22 июня 2021 года родственница оскорбила не только сестру, но и ее детей. Тогда хозяйка квартиры взяла нож и вонзила в грудь родственницы», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тюменка пыталась помочь сестре: достала нож из тела, приложила к ране тряпку и вызвала скорую помощь. Однако женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.

Суд приговорил Веронику Ю. к семи годам лишения свободы. Их 58-летняя женщина проведет в колонии общего режима.

URA.RU ранее писало, что в Тюмени вынесли приговор экс-сотруднику ФСБ. В драке он убил посетителя одного из ресторанов.