09 февраля 2022
08 февраля 2022

Тюменка зарезала сестру, оскорбившую ее детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В пылу ссоры женщина схватила нож и ударила сестру в грудь Фото:

Смертельный удар ножом в грудь получила жительница Тюмени от родной сестры, за то, что оскорбила ее детей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Сестра осужденной Вероники Ю. злоупотребляла алкоголем. В пьяном угаре могла буянить и кричать. Женщины часто ссорились на почве пьянства. Но вечером 22 июня 2021 года родственница оскорбила не только сестру, но и ее детей. Тогда хозяйка квартиры взяла нож и вонзила в грудь родственницы», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тюменка пыталась помочь сестре: достала нож из тела, приложила к ране тряпку и вызвала скорую помощь. Однако женщина умерла от кровопотери до приезда медиков.

Суд приговорил Веронику Ю. к семи годам лишения свободы. Их 58-летняя женщина проведет в колонии общего режима.

URA.RU ранее писало, что в Тюмени вынесли приговор экс-сотруднику ФСБ. В драке он убил посетителя одного из ресторанов.

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Смертельный удар ножом в грудь получила жительница Тюмени от родной сестры, за то, что оскорбила ее детей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Сестра осужденной Вероники Ю. злоупотребляла алкоголем. В пьяном угаре могла буянить и кричать. Женщины часто ссорились на почве пьянства. Но вечером 22 июня 2021 года родственница оскорбила не только сестру, но и ее детей. Тогда хозяйка квартиры взяла нож и вонзила в грудь родственницы», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Тюменка пыталась помочь сестре: достала нож из тела, приложила к ране тряпку и вызвала скорую помощь. Однако женщина умерла от кровопотери до приезда медиков. Суд приговорил Веронику Ю. к семи годам лишения свободы. Их 58-летняя женщина проведет в колонии общего режима. URA.RU ранее писало, что в Тюмени вынесли приговор экс-сотруднику ФСБ. В драке он убил посетителя одного из ресторанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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