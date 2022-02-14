Власти Сургута готовятся к повышению стоимости школьного питания

Школьные обеды в Сургуте подорожают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала нового учебного года в Сургуте ожидается рост стоимости школьного питания. Об этом стало известно на заседании комитета по налогам, бюджету, финансам и имуществу городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«У меня по ряду предприятий идут поставки, в том числе продуктов питания. Я от поставщиков уже сейчас получаю письма, что до июня минимум 15% рост», — поделился депутат и бизнесмен Владимир Болотов. Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина во время доклада отметила, что власти также мониторят стоимость продуктов питания, но рассчитывают, что цены в школьных столовых будут пересмотрены лишь с началом нового учебного года. «Мы думаем сегодня, что с условием соблюдения контракта мы до конца учебного года сохраним ту стоимость, которая имеется. А с начала учебного года перейдем к формату новому», — прокомментировала Замятина.

Пока для городских властей ключевым остается вопрос, из каких источников компенсировать повышение стоимости продуктов питания. В мэрии идет обсуждение, будут это бюджетные дотации или повышение родительской платы. Депутаты в свою очередь выразили готовность поддержать решение о выделении дополнительных денег из городской казны. «Мы хотим помочь городской администрации своевременно и эффективно среагировать на внешние вызовы. То есть на повышение стоимости пищевых продуктов. Вы сами сказали, что цену не повышали в течение трех лет. Озабоченность Владимира Николаевича [Болотова] она понятна. Мы также ждем решения региональных властей по этому вопросу», — заявил председатель думы Сургута Максим Слепов.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты уже выражали обеспокоенность стоимостью школьного питания из-за роста цен на продукты питания. Этот вопрос уже обсуждался в городской думе в декабре 2021 года.

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