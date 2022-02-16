Губернатор Ставрополья попросил график вторжений на Украину. Скрин

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Губернаторы Урала. Челябинск, владимиров владимир
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров высказал свое мнение о вторжении в Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ранее занимавший пост перового заместителя главы ЯНАО, высказался о конфликте с Украиной. Шуточный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Опубликуйте, пожалуйста, график вторжений в Украину на весь 2022 год. Мне нужно планировать отпуск», — выложил картинку с данной фразой Владимир Владимиров. «Наверное, шутка — самый здравый ответ на дурацкие фейки про „нападение“. И на чьи-то попытки стравить два братских народа. Президент России ответил на все вопросы. Так что, за „графиком вторжений“ — это не к нам, это в фольклор», — подписал губернатор под постом.

Подписчики оценили чувство юмора главы. «Губернатор жжет», — прокомментировал запись пользователь Эльдар Мирзоев. «Вторжение тоже по QR коду», — добавил Михаил Крючков. Политики также не упустили возможность высказаться. «Зато Украинские бизнесмены и политики уже спланировали отпуск», — написал депутат думы Железноводска Игорь Рыжков.

Губернатору Ставропольского края агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Владимир Владимиров с 2010 года занимал должность первого заместителя экс-главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В 2013 он был назначен врио губернатора Ставропольского края, а через год получил место главы края.

Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать обещанное «вторжение» России. Он отвечал на вопрос о том, можно ли украинцам спать спокойно ночью или им стоит переживать.

Глава Ставропольского края пошутил про вторжение в Украину
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ранее занимавший пост перового заместителя главы ЯНАО, высказался о конфликте с Украиной. Шуточный пост он опубликовал на своей странице в Instagram. «Опубликуйте, пожалуйста, график вторжений в Украину на весь 2022 год. Мне нужно планировать отпуск», — выложил картинку с данной фразой Владимир Владимиров. «Наверное, шутка — самый здравый ответ на дурацкие фейки про „нападение“. И на чьи-то попытки стравить два братских народа. Президент России ответил на все вопросы. Так что, за „графиком вторжений“ — это не к нам, это в фольклор», — подписал губернатор под постом. Подписчики оценили чувство юмора главы. «Губернатор жжет», — прокомментировал запись пользователь Эльдар Мирзоев. «Вторжение тоже по QR коду», — добавил Михаил Крючков. Политики также не упустили возможность высказаться. «Зато Украинские бизнесмены и политики уже спланировали отпуск», — написал депутат думы Железноводска Игорь Рыжков. Губернатору Ставропольского края агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Владимир Владимиров с 2010 года занимал должность первого заместителя экс-главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В 2013 он был назначен врио губернатора Ставропольского края, а через год получил место главы края. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать обещанное «вторжение» России. Он отвечал на вопрос о том, можно ли украинцам спать спокойно ночью или им стоит переживать.
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