Песков посоветовал украинцам подготовиться к «вторжению» России

16 февраля 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Украинцам стоит завести будильники, чтобы не проспать обещанное «вторжение» России ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что британское издание The Sun, ссылаясь на спецслужбы США, заявило, что 16 февраля Россия «атакует» Украину в три часа ночи. «Вторжение» якобы должно начаться с массированного ракетного удара. «Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отвечал на вопрос о том, можно ли украинцам спать спокойно этой ночью или им стоит переживать. Агентство Reuters запустило трансляцию с центральной площади Киева в ожидании «вторжения» России на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что россияне жаждут «кровавой» войны с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс решила позориться до конца, обращая внимание на то, что британские СМИ продолжают распространять дезинформацию, передает RT.