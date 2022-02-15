15 февраля 2022

Песков посоветовал украинцам подготовиться к «вторжению» России

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Украинцам стоит самостоятельно убедиться в достоверности информации о «вторжении» России ночью, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинцам стоит завести будильники, чтобы не проспать обещанное «вторжение» России ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что британское издание The Sun, ссылаясь на спецслужбы США, заявило, что 16 февраля Россия «атакует» Украину в три часа ночи. «Вторжение» якобы должно начаться с массированного ракетного удара.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отвечал на вопрос о том, можно ли украинцам спать спокойно этой ночью или им стоит переживать.

Агентство Reuters запустило трансляцию с центральной площади Киева в ожидании «вторжения» России на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что россияне жаждут «кровавой» войны с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс решила позориться до конца, обращая внимание на то, что британские СМИ продолжают распространять дезинформацию, передает RT.

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Украинцам стоит завести будильники, чтобы не проспать обещанное «вторжение» России ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что британское издание The Sun, ссылаясь на спецслужбы США, заявило, что 16 февраля Россия «атакует» Украину в три часа ночи. «Вторжение» якобы должно начаться с массированного ракетного удара. «Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отвечал на вопрос о том, можно ли украинцам спать спокойно этой ночью или им стоит переживать. Агентство Reuters запустило трансляцию с центральной площади Киева в ожидании «вторжения» России на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что россияне жаждут «кровавой» войны с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс решила позориться до конца, обращая внимание на то, что британские СМИ продолжают распространять дезинформацию, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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