Жителя ЯНАО возмутила реклама наркотиков в центре города

Лабытнанги заполонила реклама telegram- магазинов, продающих наркотики Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лабытнанги жители пожаловались на массовую рекламу telegram-магазинов по продаже запрещенных веществ в центре города. О проблеме сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Обращение к администрации, правоохранительным органам и всем заинтересованным. Никого не смущает что у нас в самом центре города, на ларьке красуется реклама магазина запрещенных веществ», — говорится в сообщении пользователя, пожелавшего остаться анонимным в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях местные жители отметили, что подобные граффити с рекламой магазинов по продаже наркотиков появились не только в центре города, но и на многих автобусных остановках и домах в Лабытнанги. Причем рисункам уже больше месяца. «Так это на всех остановках, где можно и нельзя написано», — написал пользователь, зарегистрированный под именем Зима Лето.

В мэрии пообещали разобраться с вопросом. «Уважаемые горожане, организованы проверки в жилом секторе, в автобусных павильонах, предприниматели проверят свои объекты. Главное выявить и удалить надписи, рекламирующие наркотические средства. Укажите, где Вы увидели надпись, содержащую рекламу наркотиков», — написала под постом администрация города.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО агентству сообщили, что сейчас разбираются в ситуации. «Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

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