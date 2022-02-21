Полиция завершила поиски убийцы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинской области, устроивший стрельбу на базе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, входит в холдинг РЖД), задержан. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«Мужчина обнаружен и задержан. Им оказался бывший муж погибшей. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службе УВД МВД на транспорте по УрФО и ЮУЖД сообщили URA.RU, что предоставят комментарий позднее. В пресс-службе ЮУЖД переадресовали все вопросы к правоохранительным органам.

ЧП случилось 21 февраля. Неизвестный появился на базе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и открыл огонь по сотрудникам. Сначала он застрелил женщину-приемщицу, затем двумя выстрелами ранил в лицо и руку мастера. После чего мужчина скрылся на машине.

Обновлено 10:36:

«Убийство было совершено на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО „РЖД“ в городе Карталы местным жителем предположительно на бытовой почве из гладкоствольного охотничьего ружья в 18:25. В 21:33 подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц)», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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