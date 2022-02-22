22 февраля 2022

Центр международной торговли в Екатеринбурге продали за миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер Павлика Морозова. Екатеринбург, world trade center, центр международной торговли
Прошли торги по продаже центра международной торговли Фото:

Центр международной торговли в Екатеринбурге (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д продали на торгах за 1 млрд рублей, его выкупила компания «Уралтранссервис». Об этом сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Предложенная победителем цена — 1 051 000 000,00 рублей. Победитель Торгов ППП — ООО „Уралтранссервис“», — указано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Выкуплена часть ЕЦМТ — нежилые помещения площадью 18 тысяч квадратных метров.

ЕЦМТ выставили на торги из-за банкротства учредителя центра и собственника недвижимости ОО «Гранит — XXI век». Центр пытались обанкротить три раза. Сумма задолженности составила 17,5 млн рублей. Центр состоит из конгресс-центра и бизнес-отеля «Panorama».

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Центр международной торговли в Екатеринбурге (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д продали на торгах за 1 млрд рублей, его выкупила компания «Уралтранссервис». Об этом сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Предложенная победителем цена — 1 051 000 000,00 рублей. Победитель Торгов ППП — ООО „Уралтранссервис“», — указано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Выкуплена часть ЕЦМТ — нежилые помещения площадью 18 тысяч квадратных метров. ЕЦМТ выставили на торги из-за банкротства учредителя центра и собственника недвижимости ОО «Гранит — XXI век». Центр пытались обанкротить три раза. Сумма задолженности составила 17,5 млн рублей. Центр состоит из конгресс-центра и бизнес-отеля «Panorama».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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