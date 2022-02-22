Центр международной торговли в Екатеринбурге продали за миллиард

Прошли торги по продаже центра международной торговли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Центр международной торговли в Екатеринбурге (ЕЦМТ) на улице Куйбышева, 44д продали на торгах за 1 млрд рублей, его выкупила компания «Уралтранссервис». Об этом сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Предложенная победителем цена — 1 051 000 000,00 рублей. Победитель Торгов ППП — ООО „Уралтранссервис“», — указано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Выкуплена часть ЕЦМТ — нежилые помещения площадью 18 тысяч квадратных метров.

ЕЦМТ выставили на торги из-за банкротства учредителя центра и собственника недвижимости ОО «Гранит — XXI век». Центр пытались обанкротить три раза. Сумма задолженности составила 17,5 млн рублей. Центр состоит из конгресс-центра и бизнес-отеля «Panorama».