В ХМАО украинцы высказались о последствиях войны с Россией

Война на Украине не должна стать поводом для межнациональных конфликтов в Югре, считают в диаспоре Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Военная операция России в Украине не должна сказаться на взаимоотношениях между двумя народами в Югре. Своим мнением с URA.RU на этот счет поделился председатель региональной автономии «Украинцы Югры» Владимир Самборский.

«Сама война никак не может отразиться на взаимоотношениях между россиянами и украинцами в Югре. Это объясняется менталитетом русского человека и зависимостью этнических украинцев, которые проживают в Ханты-Мансийском округе от сложившейся ситуации. Украинцы живут здесь давно, с Югрой их связывает все — дом, работа, семья. Кроме того, все жители Югры считают себя приезжими, поскольку все мы в свое время приехали сюда из разных уголков страны. Поэтому здесь нет конфликтов на национальной почве», — считает Самборский.

Кроме того, Самборский заявил, что выступает против военных действий, которые начались 24 февраля на территории Украины. «Я категорически против любой войны, кроме оборонительной. Нет человека, который с радостью бы сказал: „Ура, мы пошли в наступление!“. Нет таких людей нигде, разумных. Поэтому эта война, как и любая другая никем не может приветствоваться. А для меня она не допустима вдвойне, поскольку я являюсь украинцем», — прокомментировал глава украинской диаспоры в ХМАО.

Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На территории государства выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура.

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