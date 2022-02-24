В пермской «Ленте» оценили вероятность роста цен на продукты

Ритейлер готов оперативно менять графики поставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сети магазинов «Лента» и «Семья» в Пермском крае пока не наблюдается изменения цен на какие-то товары. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила дивизионный директор Урала федеральной розничной сети «Лента», бывший директор пермской сети «Семья» Ксения Новикова.

«Мы не видим предпосылок для возникновения нехватки каких-либо продуктов. Изменения цен пока не наблюдаем. С каждым поставщиком работаем индивидуально», — рассказала Новикова.

Она отметила, что в магазинах и распределительных центрах компании «создан и поддерживается запас товаров первой необходимости, необходимый для удовлетворения текущего спроса». При необходимости «Лента», которая внимательно следит за динамикой спроса, готова оперативно менять графики поставок, заключила Новикова.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупные пермские предприятия от введения антироссийских санкций не пострадают. Но в долгосрочной перспективе возможны разные сценарии. В 2021 году «Лента» выкупила пермскую продуктовую сеть «Семья», которая принадлежала бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. Все магазины «Семьи» в этом году перейдут под бренд «Ленты».