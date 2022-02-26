РИА «Новости»: Британия начнет принимать беженцев с Украины

27 февраля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон заявил, что Великобритания примет беженцев с Украины Фото: depositphotos.com новость из сюжета Беженцы с Украины Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ближайшее время начнет принимать беженцев с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова политика. «Конечно, мы будем принимать беженцев. Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами», — сообщил Джонсон в эфире телеканала Sky News. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Кроме того, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ближайшее время начнет принимать беженцев с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова политика. «Конечно, мы будем принимать беженцев. Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами», — сообщил Джонсон в эфире телеканала Sky News. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Кроме того, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев».