Челябинцы не смогли улететь на отдых в Египет

Пассажиры в Шарм-эль-Шейх не дождались своего рейса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Челябинской области не смогли улететь отдыхать в Шарм-эль-Шейх (Египет) ночью 3 марта из-за отмены рейса авиакомпанией Nordwind Airlines. Как сообщил URA.RU представитель челябинской туристической компании «Пегас-Тур» Станислав Коробченко, возможная причина — санкции стран Запада.

«Авиакомпания Nordwind принадлежит российскому туроператору „Пегас-Туристик“ и выполняет для него чартерные рейсы. Страны ЕС на днях потребовали возврата всех российских лизинговых самолетов. Видимо, „Пегас-Туристик“, опасается за свои самолеты», — отметил URA.RU Коробченко.

Согласно расписанию, борт №4 4291 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Челябинска в Египет в 00:40. Как заявили URA.RU в пресс-службе аэропорта, рейс был отменен по инициативе авиакомпании накануне вылета.

По словам Коробченко, сейчас компания и пассажиры отмененного рейса ждут информации от московских коллег. По его словам, туристам могут вернуть деньги, либо предложить перенести отдых на более поздний срок или сменить направление поездки.

Согласно официальной информации на сайте Nordwind Airlines, авиакомпания была образована в 2008 году. В связи с ограничениями на пересечение воздушного пространства, введенными властями Евросоюза, авиакомпания Nordwind с 28 февраля приостановила полеты в страны Европы. URA.RU направило запрос авиаперевозчику, но на момент публикации ответа не последовало.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам