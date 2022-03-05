Источник назвал сроки проведения Паралимпиады в ХМАО

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Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, факел паралимпиады сочи 2014, огонь
Власти начинают активную подготовку к проведению Паралимпиады в ХМАО Фото:
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Паралимпийские игры-2022

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Ханты-Мансийск за право проведения этого мероприятия конкурировал с Сочи, но в итоге Югре удалось одержать победу. К этой работе лично подключалась губернатор [ХМАО Наталья Комарова]. 6 марта будет проводиться большое совещание под ее руководством. Будут обсуждаться все основные организационные моменты», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что на Паралимпийские игры могут быть приглашены иностранные спортсмены. «Возможно из Беларуси, Казахстана, еще каких-нибудь стран из ближнего зарубежья». — резюмировал собеседник агентства. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что о решении провести Паралимпиаду в Ханты-Мансийске объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине, куда не допустили российских спортсменов.

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Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Ханты-Мансийск за право проведения этого мероприятия конкурировал с Сочи, но в итоге Югре удалось одержать победу. К этой работе лично подключалась губернатор [ХМАО Наталья Комарова]. 6 марта будет проводиться большое совещание под ее руководством. Будут обсуждаться все основные организационные моменты», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на Паралимпийские игры могут быть приглашены иностранные спортсмены. «Возможно из Беларуси, Казахстана, еще каких-нибудь стран из ближнего зарубежья». — резюмировал собеседник агентства. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что о решении провести Паралимпиаду в Ханты-Мансийске объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине, куда не допустили российских спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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