Источник назвал сроки проведения Паралимпиады в ХМАО

05 марта 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Власти начинают активную подготовку к проведению Паралимпиады в ХМАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Ханты-Мансийск за право проведения этого мероприятия конкурировал с Сочи, но в итоге Югре удалось одержать победу. К этой работе лично подключалась губернатор [ХМАО Наталья Комарова]. 6 марта будет проводиться большое совещание под ее руководством. Будут обсуждаться все основные организационные моменты», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на Паралимпийские игры могут быть приглашены иностранные спортсмены. «Возможно из Беларуси, Казахстана, еще каких-нибудь стран из ближнего зарубежья». — резюмировал собеседник агентства. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что о решении провести Паралимпиаду в Ханты-Мансийске объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине, куда не допустили российских спортсменов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Ханты-Мансийск за право проведения этого мероприятия конкурировал с Сочи, но в итоге Югре удалось одержать победу. К этой работе лично подключалась губернатор [ХМАО Наталья Комарова]. 6 марта будет проводиться большое совещание под ее руководством. Будут обсуждаться все основные организационные моменты», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на Паралимпийские игры могут быть приглашены иностранные спортсмены. «Возможно из Беларуси, Казахстана, еще каких-нибудь стран из ближнего зарубежья». — резюмировал собеседник агентства. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что о решении провести Паралимпиаду в Ханты-Мансийске объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине, куда не допустили российских спортсменов.