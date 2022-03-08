Дым поднялся над стройкой ТРЦ на месте Уральского завода гражданской авиации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей района Уктус (Екатеринбург) испугал огромный столб черного дыма, поднявшегося над стройкой торгово-развлекательного центра «Золотой». Читатели поделились с агентством фотографиями пожара.

«Что-то сильно горит, возможно, торговый центр „Золотой“. Черный столб дыма виден всему району», — сообщили читатели.

Представитель общества «Малышева-73», которое ведет стройку, рассказал URA.RU о причинах происшествия. «Загорелся утеплитель электрического удлинителя, лопнул из-за морозов. Пожар был на площади пять квадратных метров, его удалось потушить до прибытия службы МЧС», — объяснил Илья Клюжин.

Как ранее сообщало URA.RU, ТРЦ «Золотой» строится на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации. Проект должен завершиться в 2023 году, его стоимость составляет 400 миллионов долларов.

Фото: читатели URA.RU