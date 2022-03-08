08 марта 2022
07 марта 2022

Уральскую консерваторию отреставрируют за 138 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Екатеринбург, уральская государственная консерватория
Здание отремонтируют по заказу Минкультуры РФ Фото:

Министерство культуры России ищет подрядчика для реконструкции Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

«Предметом договоры выступает выполнение ремонтных, реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения „Здание Консистории“, 1814 г., расположенном по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 26», — говорится в техническом задании от Минкультуры. Ремонт объекта культурного наследия федерального значения обойдется в 138 млн рублей.

Перед подрядчиком стоит задача в проведении реставрации фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем консерватории, воссоздании декоративно-художественной покраски, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. Кроме этого будет восстановлена монументальная и станковая живопись консерватории. Реставрация должна завершиться к 31 мая 2023 года.

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Министерство культуры России ищет подрядчика для реконструкции Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. «Предметом договоры выступает выполнение ремонтных, реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения „Здание Консистории“, 1814 г., расположенном по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 26», — говорится в техническом задании от Минкультуры. Ремонт объекта культурного наследия федерального значения обойдется в 138 млн рублей. Перед подрядчиком стоит задача в проведении реставрации фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем консерватории, воссоздании декоративно-художественной покраски, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. Кроме этого будет восстановлена монументальная и станковая живопись консерватории. Реставрация должна завершиться к 31 мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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