Уральскую консерваторию отреставрируют за 138 миллионов

Здание отремонтируют по заказу Минкультуры РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство культуры России ищет подрядчика для реконструкции Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского в Екатеринбурге. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

«Предметом договоры выступает выполнение ремонтных, реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения „Здание Консистории“, 1814 г., расположенном по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 26», — говорится в техническом задании от Минкультуры. Ремонт объекта культурного наследия федерального значения обойдется в 138 млн рублей.

Перед подрядчиком стоит задача в проведении реставрации фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем консерватории, воссоздании декоративно-художественной покраски, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. Кроме этого будет восстановлена монументальная и станковая живопись консерватории. Реставрация должна завершиться к 31 мая 2023 года.