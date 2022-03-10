Бывшая екатеринбурженка рассказала об отношении к русским в США

Свердловчанка не заметила в Штатах агрессии к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американцы сопереживают гражданам России и Украины и молятся за обе страны. Об этом URA.RU рассказала бывшая жительница Екатеринбурга по имени Вера, живущая в Хьюстоне (штат Техас).

«На данный день отношение ко мне как русской и к нашей нации не изменилось — как было, так и остается хорошим. Более того: очень много людей сейчас находят меня, пишут, звонят, подходят в общественных местах, слыша акцент. И все очень по-доброму относятся: кроме предложений о помощи, поддержки и объятий я ничего пока не испытала», — призналась Вера.

Девушка рассказала, что в прошлое воскресенье побывала в католической церкви, где прихожане вместе с пастором молились за две страны — Россию и Украину. «Это очень большая и известная церковь, на одной службе была примерно тысяча человек. Я стояла и плакала. Видимо, этого было достаточно, чтобы привлечь внимание, потому что после окончания службы меня остановил мужчина и спросил — не русская ли я. Я опять разревелась и кивнула. Он меня обнял и выразил слова поддержки», — поделилась Вера.

Бывшая екатеринбурженка подчеркнула, что за годы жизни в США убедилась, что американцы доброжелательно относятся ко всем нациям. «Америка построена на иммигрантах. Мы все тут иммигранты: кто первого поколения, кто второго, кто третьего. Все в унисон говорят, что обычные люди России и Украины стали заложниками сложившейся ситуации. И те, и другие сейчас переживают тяжелый период, и тем, и другим сейчас нужна помощь», — говорит девушка.

Ранее другие свердловчане, живущие в Европе, рассказывали, что опасаются говорить по-русски. Обстановка накалилась после начала спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетней военной агрессии в адрес Донецка и Луганска, демилитаризация и денацификация Украины.

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