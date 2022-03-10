Студентам свердловского вуза заплатят за прививку от COVID-19

В вузе проводится информационная работа со студентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентам Уральского государственного лесотехнического университета в Екатеринбурге, которые сделают прививку от коронавируса, выплатят единовременную материальную помощь в размере двух тысяч рублей. Информация размещена на сайте учебного заведения.

«По решению комиссий по социальным вопросам УГЛТУ студенты очной формы обучения, привившиеся от новой коронавирусной инфекции после 14 декабря, получат единовременную материальную помощь к стипендии. Данная категория будет действовать до 31 июля 2022 года. Единовременная выплата составит 2 000 рублей (до вычета НДФЛ)», — сказано в сообщении.

Для получения единовременной материальной помощи к стипендии понадобятся подтверждающие документы. «Для выплаты матпомощи потребуется: QR-код о вакцинации с сайта Госуслуг или справка о вакцинации или отметка в прививочном сертификате», — отметили в учебном заведении.

Ранее URA.RU писало, что в ряде университетов Челябинска начали уговаривать студентов привиться от коронавируса и получить QR-коды о вакцинации. В университете сказали, что студентам предлагают выплату в размере трех тысяч рублей за прививку. За ноябрь более одной тысячи студентов получили такую субсидию.