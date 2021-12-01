01 декабря 2021

Челябинских студентов уговаривают получить QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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В вузах проводится информационная работа со студентами Фото:
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В ряде университетов Челябинска начали уговаривать студентов привиться от коронавируса и получить QR-коды о вакцинации. Как сообщили URA.RU в пресс-службах вузов, студенты имеют право на отказ за вакцинации. Силой никого не принуждают.

«Ведется большая информационная работа. На всех стендах внутри корпусов и общежитий размещены плакаты с приглашением вакцинироваться, создаются видеоролики с участием лидеров мнений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

В университете добавили, что студентам предлагают выплату в размере трех тысяч рублей за прививку. За ноябрь более одной тысячи студентов получили такую субсидию.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) URA.RU сообщили, что здесь привито более 30% студентов. В вузе также проводится информационная работа, студентам объясняют, почему необходимо вакцинироваться. По данным пресс-службы университета, вопрос об отстранении от занятий непривитых студентов пока не обсуждался. Однако не исключено, что после новогодних праздников будут приняты дополнительные меры.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) и в Челябинском институте агроинженерии также проводят информационную работу со студентами по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. Более половины студентов ЮУрГГПУ уже вакцинированы.

В вузах города отмечают, что доступ в учебные заведения исключительно по QR-кодам не обсуждается. Обязательная вакцинация студентов введена в Челябинской области 1 декабря. Согласно постановлению Роспотребнадзора, студентам необходимо поставить первый компонент вакцины до 20 декабря, второй — до 20 января.

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В ряде университетов Челябинска начали уговаривать студентов привиться от коронавируса и получить QR-коды о вакцинации. Как сообщили URA.RU в пресс-службах вузов, студенты имеют право на отказ за вакцинации. Силой никого не принуждают. «Ведется большая информационная работа. На всех стендах внутри корпусов и общежитий размещены плакаты с приглашением вакцинироваться, создаются видеоролики с участием лидеров мнений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета. В университете добавили, что студентам предлагают выплату в размере трех тысяч рублей за прививку. За ноябрь более одной тысячи студентов получили такую субсидию. В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) URA.RU сообщили, что здесь привито более 30% студентов. В вузе также проводится информационная работа, студентам объясняют, почему необходимо вакцинироваться. По данным пресс-службы университета, вопрос об отстранении от занятий непривитых студентов пока не обсуждался. Однако не исключено, что после новогодних праздников будут приняты дополнительные меры. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) и в Челябинском институте агроинженерии также проводят информационную работу со студентами по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. Более половины студентов ЮУрГГПУ уже вакцинированы. В вузах города отмечают, что доступ в учебные заведения исключительно по QR-кодам не обсуждается. Обязательная вакцинация студентов введена в Челябинской области 1 декабря. Согласно постановлению Роспотребнадзора, студентам необходимо поставить первый компонент вакцины до 20 декабря, второй — до 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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