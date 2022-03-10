10 марта 2022

Свердловские депутаты займутся созданием Академического суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, законодательное собрание со, заксо
Заксо внесет в Государственную Думу проект федерального закона о создании Академического районного суда Фото:

Депутаты свердловского заксобрания внесут в Госдуму РФ проект федерального закона о создании Академического районного суда. Законодательная инициатива включена в повестку следующего заседания на 22 марта. Об этом пресс-служба ЗакСО сообщила на официальном сайте.

«Среди вопросов, включенных в проект повестки заседания Законодательного Собрания на 22 марта, есть наша законодательная инициатива — проект федерального закона „О создании Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области“. Это очередной шаг по формированию органов власти нового восьмого района Екатеринбурга», — цитирует пресс-служба председателя ЗакСО Валентину Бабушкину.

На территории Академического района уже сдано в эксплуатацию около 2,5 миллиона квадратных метров жилья, построено семь школ и 13 детских садов. На развитие района в 2020—2021 годах из федерального и областного бюджета было выделено 6 миллиардов рублей. «Предусмотренное проектом федерального закона создание Академического районного суда упростит для жителей этой территории решение многих вопросов, связанных с рассмотрением дел в суде», — резюмировали в пресс-службе.

Зимой 2021 года свердловские депутаты официально утвердили восьмой район Екатеринбурга — Академический. Академический возводится российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС», которая до 2013 года именовалась «Ренова-СтройГруп». Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

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Депутаты свердловского заксобрания внесут в Госдуму РФ проект федерального закона о создании Академического районного суда. Законодательная инициатива включена в повестку следующего заседания на 22 марта. Об этом пресс-служба ЗакСО сообщила на официальном сайте. «Среди вопросов, включенных в проект повестки заседания Законодательного Собрания на 22 марта, есть наша законодательная инициатива — проект федерального закона „О создании Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области“. Это очередной шаг по формированию органов власти нового восьмого района Екатеринбурга», — цитирует пресс-служба председателя ЗакСО Валентину Бабушкину. На территории Академического района уже сдано в эксплуатацию около 2,5 миллиона квадратных метров жилья, построено семь школ и 13 детских садов. На развитие района в 2020—2021 годах из федерального и областного бюджета было выделено 6 миллиардов рублей. «Предусмотренное проектом федерального закона создание Академического районного суда упростит для жителей этой территории решение многих вопросов, связанных с рассмотрением дел в суде», — резюмировали в пресс-службе. Зимой 2021 года свердловские депутаты официально утвердили восьмой район Екатеринбурга — Академический. Академический возводится российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС», которая до 2013 года именовалась «Ренова-СтройГруп». Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
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