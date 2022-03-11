Свердловским школьникам рассказали о спецоперации на Украине

Сергей Павленко рассказал, как продвигаются войска РФ по Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Учителя организовали для свердловских школьников лекции, на которых рассказали о целях и методах России в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», член международной ассоциации ветеранов спецподразделений антитеррора «Альфа» Сергей Павленко.

«Федеральные органы власти разработали информационные материалы для школьников, поручив педагогам провести с ними уроки, посвященные последним событиям на Украине. Информационно-разъяснительные встречи уже прошли в Новой Ляле, поселке Лобва, Богдановиче», — рассказал Павленко. Он подчеркнул, что аналогичные акции будут проводить и в других городах региона.

Во время встреч школьникам рассказали, что войска РФ продвигаются на Украине не так быстро, как могли бы, потому что стремятся не навредить мирному населению. Павленко подчеркнул, что это затрудняет боевые действия, но делает их безопаснее для мирных украинцев.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля, после ужесточения конфликта ВСУ с жителями Донецкой и Луганской народных республик. Войска Украины в течение восьми лет обстреливали территории республик. Перед армией РФ стоят задачи по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации Минобороны РФ столкнулось с потоком фейков, которые распространяет украинская сторона.

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