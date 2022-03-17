Гендиректор Mixit объяснила стратегию работы в условиях санкций

17 марта 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Сырье для парфюмерии и косметики поставляется в Россию из западных стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции западных стран создали искусственный дефицит на рынке парфюмерии и косметики, поэтому главной стратегией на развитие бизнеса в этой сфере является импортозамещение. Об этом URA.RU сообщила генеральный директор косметической компании Mixit «Лаборатория современной косметики» Анастасия Черданцева. «Сейчас импортозамещение — наша главная стратегия, мы и ранее следовали этому принципу, представить нашему клиенту качественный недорогой продукт, не уступающий иностранному. В портфеле Mixit более 300 наименований товаров, многие из которых уже являются аналогами зарубежных конкурентов. Но у клиента был более широкий спектр выбора и огромные рекламные бюджеты иностранных производителей. Наша ключевая задача: продолжить нашу работу, немного изменив концепт под потребность потребителя в ассортименте, цене. К этому и будем стремиться», — сказала Анастасия Черданцева. По словам гендиректора Mixit, санкции ударили по логистической цепочки компании. «В нашем случае сырьевая база в большей степени поставлялась из стран Европы и Америки, что на данный момент затруднительно не только в логистическом плече, но и в условиях поставки и ценах. Мы более не имеем отсрочек или иных условий, что существенно отражается на процессе: увеличена цена, увеличен срок полставки, возник искусственный дефицит. Тем не менее выход есть. И мы активно над ним работаем, уже простроив отношения с коллегами в новой реальности, совместно ищем пути решения логистические, объединяемся», — подчеркнула она. Собеседница агентства отметила, что преодолеть возникшие трудности позволит помощь со стороны государства. «Мы прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, и хотелось, чтобы были послабления для бизнеса в налоговой нагрузке (мы вынуждены сейчас нести огромные затраты на обеспечение), более лояльные условия по кредитованию (мы вынуждены делать немалые запасы сырья в пользу обеспечения, так как логистика теперь крайне непростая и долгая). Надеемся на упрощение процедур вывода продукта на рынок, теперь это нужно делать быстро, так как потребитель не должен видеть грустные пустые полки. Мы можем это решить оперативно и качественно, но нужна конечно же поддержка», — заключила Анастасия Черданцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции западных стран создали искусственный дефицит на рынке парфюмерии и косметики, поэтому главной стратегией на развитие бизнеса в этой сфере является импортозамещение. Об этом URA.RU сообщила генеральный директор косметической компании Mixit «Лаборатория современной косметики» Анастасия Черданцева. «Сейчас импортозамещение — наша главная стратегия, мы и ранее следовали этому принципу, представить нашему клиенту качественный недорогой продукт, не уступающий иностранному. В портфеле Mixit более 300 наименований товаров, многие из которых уже являются аналогами зарубежных конкурентов. Но у клиента был более широкий спектр выбора и огромные рекламные бюджеты иностранных производителей. Наша ключевая задача: продолжить нашу работу, немного изменив концепт под потребность потребителя в ассортименте, цене. К этому и будем стремиться», — сказала Анастасия Черданцева. По словам гендиректора Mixit, санкции ударили по логистической цепочки компании. «В нашем случае сырьевая база в большей степени поставлялась из стран Европы и Америки, что на данный момент затруднительно не только в логистическом плече, но и в условиях поставки и ценах. Мы более не имеем отсрочек или иных условий, что существенно отражается на процессе: увеличена цена, увеличен срок полставки, возник искусственный дефицит. Тем не менее выход есть. И мы активно над ним работаем, уже простроив отношения с коллегами в новой реальности, совместно ищем пути решения логистические, объединяемся», — подчеркнула она. Собеседница агентства отметила, что преодолеть возникшие трудности позволит помощь со стороны государства. «Мы прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, и хотелось, чтобы были послабления для бизнеса в налоговой нагрузке (мы вынуждены сейчас нести огромные затраты на обеспечение), более лояльные условия по кредитованию (мы вынуждены делать немалые запасы сырья в пользу обеспечения, так как логистика теперь крайне непростая и долгая). Надеемся на упрощение процедур вывода продукта на рынок, теперь это нужно делать быстро, так как потребитель не должен видеть грустные пустые полки. Мы можем это решить оперативно и качественно, но нужна конечно же поддержка», — заключила Анастасия Черданцева.