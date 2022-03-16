В Тобольске для борьбы с паникерами установили лимит покупок

Жители Тобольска жалуется на отсутствие недорогой туалетной бумаги в магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазинах Тобольска для борьбы с паникерами начали ограничивать продажу товаров первой необходимости. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Некоторые магазины отграничили продажу некоторых видов товара в одном чеке. Если нужно больше, пробивают несколькими чеками», — отмечается в посте. Лимиты установлены при покупке самых востребованных товаров. Среди них — сахар, кофе, бытовая химия, предметы гигиены, туалетная бумага. В одни руки выдают не более трех видов каждого из товаров. Комментаторы недоумевают из-за возникшего ажиотажа. «Успокойтесь все в порядке прекратите скупать в магазинах все подряд», — призывает Елена Захарова. «К чему люди готовятся, может я не в курсе», — задается вопросом Ирина Мельник.

Как ранее указывало агентство, жители Тюменской области начали массово скупать сахар, соль, крупы и подсолнечное масло. На этом фоне некоторые категории социально значимых продуктов исчезли с полок магазинов. После этого региональным УФАС было объявлено о начале проверки. Стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости стала расти после того, как многие иностранные бренды заявили об уходе с российского рынка, что является частью санкционной политики со стороны западных государств.

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