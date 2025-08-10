В аэропорту Кольцово задерживается три рейса авиакомпании Red Wing и один «Уральских авиалиний». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно новому расписанию, рейс Red Wings WZ-1067 в Казань задерживается на два часа. Борт WZ-1041 в Кемерово задерживается уже на три часа. Еще один самолет также задерживается на три часа. Рейс «Уральских авиалиний» в Душанбе отложили на три часа. Самолет с екатеринбуржцами отправится в столицу Таджикистана в 22:40 10 августа.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответ будет опубликован, как только поступит.
