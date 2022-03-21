21 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Тюменские власти заявили о бейби-буме в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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За 10 лет в Тюменской области втрое увеличилось количество многодетных семей Фото:

За последние 10 лет в Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми. Об этом в своем telegram-канале сообщил Информационный центр правительства региона. Там уточнили, что за тот же промежуток времени многодетных семей в регионе стало в 3 раза больше.

«В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в 3 раза выросло число многодетных семей — статистика за 10 лет. Сегодня в регионе — почти 380 тыс. детей. Более 250 тыс. семей с детьми, при этом более 110 тыс. семей — носят статус молодых. Семья считается молодой, если в ней одному из супругов не исполнилось 35 лет, при этом, в ней воспитывается ребенок возрастом младше 18 лет», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Там добавили, что на данный момент в Тюменской области зарегистрировано более 30 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 107 тыс. детей.

URA.RU ранее писало о том, что многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в парламент региона.

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За последние 10 лет в Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми. Об этом в своем telegram-канале сообщил Информационный центр правительства региона. Там уточнили, что за тот же промежуток времени многодетных семей в регионе стало в 3 раза больше. «В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в 3 раза выросло число многодетных семей — статистика за 10 лет. Сегодня в регионе — почти 380 тыс. детей. Более 250 тыс. семей с детьми, при этом более 110 тыс. семей — носят статус молодых. Семья считается молодой, если в ней одному из супругов не исполнилось 35 лет, при этом, в ней воспитывается ребенок возрастом младше 18 лет», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области. Там добавили, что на данный момент в Тюменской области зарегистрировано более 30 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 107 тыс. детей. URA.RU ранее писало о том, что многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в парламент региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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