Тюменские власти заявили о бейби-буме в регионе

22 марта 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

За 10 лет в Тюменской области втрое увеличилось количество многодетных семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние 10 лет в Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми. Об этом в своем telegram-канале сообщил Информационный центр правительства региона. Там уточнили, что за тот же промежуток времени многодетных семей в регионе стало в 3 раза больше. «В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в 3 раза выросло число многодетных семей — статистика за 10 лет. Сегодня в регионе — почти 380 тыс. детей. Более 250 тыс. семей с детьми, при этом более 110 тыс. семей — носят статус молодых. Семья считается молодой, если в ней одному из супругов не исполнилось 35 лет, при этом, в ней воспитывается ребенок возрастом младше 18 лет», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области. Там добавили, что на данный момент в Тюменской области зарегистрировано более 30 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 107 тыс. детей. URA.RU ранее писало о том, что многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в парламент региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За последние 10 лет в Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми. Об этом в своем telegram-канале сообщил Информационный центр правительства региона. Там уточнили, что за тот же промежуток времени многодетных семей в регионе стало в 3 раза больше. «В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в 3 раза выросло число многодетных семей — статистика за 10 лет. Сегодня в регионе — почти 380 тыс. детей. Более 250 тыс. семей с детьми, при этом более 110 тыс. семей — носят статус молодых. Семья считается молодой, если в ней одному из супругов не исполнилось 35 лет, при этом, в ней воспитывается ребенок возрастом младше 18 лет», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области. Там добавили, что на данный момент в Тюменской области зарегистрировано более 30 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 107 тыс. детей. URA.RU ранее писало о том, что многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в парламент региона.