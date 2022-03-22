В Челябинской области подорожали автомобильные шины и колеса

Автозапчасти в области подорожали примерно на 70% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В автомобильных магазинах Челябинской области растут цены на шины и колеса. Как сообщают читатели URA.RU, причиной удорожания в магазинах называют скорый весенний сезон, и ограничение завоза продукции из-за рубежа.

«Резина, как и прочие автомобильные детали, подорожала примерно на 70%. Многих товаров нет на полках из-за ограничений на ввоз», — сообщили URA.RU читатели.

Читатели добавили, что несмотря на удорожание шин и колес, сервисы шиномонтажа не стали сильно увеличивать стоимость услуг. По словам читателей, цена изменилась примерно на 100 рублей.

«Перед началом весеннего сезона сервисам шиномонтажа нет смысла поднимать цены. Иначе многие автовладельцы с таким же успехом будут „переобувать“ машины прямо во дворах», — делятся своими мыслями читатели.

Цены на многие товары в российских магазинах заметно поднялись. Причиной этому стали санкции, введенные западными лидерами в отношении России. Такими агрессивными методами они пытаются расшатать экономику РФ, сделать невозможной комфортную жизнь россиян. Президент России Владимир Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки экономической, политической и информационной войны.

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