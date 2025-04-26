В челябинском агрохолдинге «Равис» полностью сменилось руководство

Новым гендиректором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) стал Андрей Подьячев, ранее руководивший ООО «БГК — ВН» (Новгородская область). В начале апреля гендиректором АО «Равис — птицефабрика Сосновская» стал Алексей Старков. Все изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ. ООО и АО входят в структуру одноименного холдинга.
Старков является учредителем агрохолдинга «Уралагрогруп» («УАГ») из Свердловской области. В конце 2023 года «УАГ» выкупил 41,2% акций «Рависа» у бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-гендиректора холдинга Андрея Косилова. Второй собственник «Рависа», также бывший вице-губернатор, Игорь Сербинов пытался эту сделку оспорить.
Весь 2024 год прошел в судах. Свердловчане сделали предложение о покупке акций всем акционерам. В начале 2025 года Сербинов пошел на уступки и продал свою долю «Рависа» агрохолдингу «УАГ». Судебные споры между свердловчанами и бывшими собственниками «Рависа» прекратились.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!