26 апреля 2025
25 апреля 2025

В челябинском агрохолдинге «Равис» полностью сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АГРО 2016 выставка Челябинск, равис
У «Рависа» появился новый топ-менеджмент Фото:

Новым гендиректором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) стал Андрей Подьячев, ранее руководивший ООО «БГК — ВН» (Новгородская область). В начале апреля гендиректором АО «Равис — птицефабрика Сосновская» стал Алексей Старков. Все изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ. ООО и АО входят в структуру одноименного холдинга.

Старков является учредителем агрохолдинга «Уралагрогруп» («УАГ») из Свердловской области. В конце 2023 года «УАГ» выкупил 41,2% акций «Рависа» у бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-гендиректора холдинга Андрея Косилова. Второй собственник «Рависа», также бывший вице-губернатор, Игорь Сербинов пытался эту сделку оспорить.

Весь 2024 год прошел в судах. Свердловчане сделали предложение о покупке акций всем акционерам. В начале 2025 года Сербинов пошел на уступки и продал свою долю «Рависа» агрохолдингу «УАГ». Судебные споры между свердловчанами и бывшими собственниками «Рависа» прекратились.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым гендиректором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) стал Андрей Подьячев, ранее руководивший ООО «БГК — ВН» (Новгородская область). В начале апреля гендиректором АО «Равис — птицефабрика Сосновская» стал Алексей Старков. Все изменения внесены в базу данных ЕГРЮЛ. ООО и АО входят в структуру одноименного холдинга. Старков является учредителем агрохолдинга «Уралагрогруп» («УАГ») из Свердловской области. В конце 2023 года «УАГ» выкупил 41,2% акций «Рависа» у бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-гендиректора холдинга Андрея Косилова. Второй собственник «Рависа», также бывший вице-губернатор, Игорь Сербинов пытался эту сделку оспорить. Весь 2024 год прошел в судах. Свердловчане сделали предложение о покупке акций всем акционерам. В начале 2025 года Сербинов пошел на уступки и продал свою долю «Рависа» агрохолдингу «УАГ». Судебные споры между свердловчанами и бывшими собственниками «Рависа» прекратились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...