27 апреля 2025

Мэрия Челябинска требует снести самострой возле кафедрального собора

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле нового кафедрального собора местные жители и власти Челябинска хотели бы видеть общественное пространство для досуга горожан
Возле нового кафедрального собора местные жители и власти Челябинска хотели бы видеть общественное пространство для досуга горожан Фото:

Власти Челябинска добиваются пересмотра решения областного арбитража о сохранении самовольно возведенных ангаров возле нового кафедрального собора Рождества Христова. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел.

Судебная тяжба длилась с 2023 года, когда после обращений местных жителей администрация Челябинска потребовала признать самовольными постройками и снести три объекта и фундамент под четвертый. Они были возведены в Курчатовском районе Арменом Суляном.

«На участке, расположенным между моим участком и Новоградским трактом, администрация Челябинска выявила факт возведения четырех самовольных построек.

Как стало известно, застройщиком указанные объекты возводятся с целью размещения торговых комплексов. Я и другие жители обеспокоены строительством незаконных объектов вблизи наших домов. Предполагаем, что факт нахождения торговых комплексов на участке, примыкающем к участкам и домам ИЖС, противоречит как нормам СанПИН, так и здравому смыслу. Например, мой дом располагается всего в 5-8 метрах от вышеуказанного участка», — писала, к примеру, в своем обращении Елена Серышева.

Арбитражный суд Челябинской области отказал в иске полностью и постановил взыскать с муниципалитета в пользу бизнесмена 140 тысяч рублей, потраченных им на проведение судебной экспертизы. Власти, в свою очередь, обратились уже в Восемнадцатый апелляционный суд.

«Экспертизу проводило предложенное ответчиком ООО „Эсконс“. И дело даже не в том, что есть основания предполагать его аффилированность (ранее ответчик предоставлял внесудебное заключение эксперта по аналогичным вопросам от ООО „ПищеПромПроект“, практически дублирующее текст „Эсконса“ и даже расположенного по одному с ним адресу). Дело в том, что к моменту назначения вступило в силу обязательное требование, что экспертизу по самовольным постройкам проводят только государственные учреждения», — пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Больше того, по его словам, местные жители нашли государственное учреждение, готовое провести экспертизу, собрали нужную сумму и внесли ее на депозит суда. Однако суд не удовлетворил ни их ходатайство, ни аналогичное ходатайство администрации города. Также в резолютивной части решения областной арбитраж не признал объекты самовольными — хотя этого не отрицал даже ответчик. И не обозначил, как того требует статься 222 Гражданского кодекса, их судьбу — снести или привести в соответствие в законом. Теперь с этой правовой коллизией будет разбираться уже апелляционная инстанция. ИП Суляну направлен письменный запрос на электронную почту, его позицию агентство опубликует после получения ответа.

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Власти Челябинска добиваются пересмотра решения областного арбитража о сохранении самовольно возведенных ангаров возле нового кафедрального собора Рождества Христова. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел. Судебная тяжба длилась с 2023 года, когда после обращений местных жителей администрация Челябинска потребовала признать самовольными постройками и снести три объекта и фундамент под четвертый. Они были возведены в Курчатовском районе Арменом Суляном. «На участке, расположенным между моим участком и Новоградским трактом, администрация Челябинска выявила факт возведения четырех самовольных построек. Как стало известно, застройщиком указанные объекты возводятся с целью размещения торговых комплексов. Я и другие жители обеспокоены строительством незаконных объектов вблизи наших домов. Предполагаем, что факт нахождения торговых комплексов на участке, примыкающем к участкам и домам ИЖС, противоречит как нормам СанПИН, так и здравому смыслу. Например, мой дом располагается всего в 5-8 метрах от вышеуказанного участка», — писала, к примеру, в своем обращении Елена Серышева. Арбитражный суд Челябинской области отказал в иске полностью и постановил взыскать с муниципалитета в пользу бизнесмена 140 тысяч рублей, потраченных им на проведение судебной экспертизы. Власти, в свою очередь, обратились уже в Восемнадцатый апелляционный суд. «Экспертизу проводило предложенное ответчиком ООО „Эсконс“. И дело даже не в том, что есть основания предполагать его аффилированность (ранее ответчик предоставлял внесудебное заключение эксперта по аналогичным вопросам от ООО „ПищеПромПроект“, практически дублирующее текст „Эсконса“ и даже расположенного по одному с ним адресу). Дело в том, что к моменту назначения вступило в силу обязательное требование, что экспертизу по самовольным постройкам проводят только государственные учреждения», — пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Больше того, по его словам, местные жители нашли государственное учреждение, готовое провести экспертизу, собрали нужную сумму и внесли ее на депозит суда. Однако суд не удовлетворил ни их ходатайство, ни аналогичное ходатайство администрации города. Также в резолютивной части решения областной арбитраж не признал объекты самовольными — хотя этого не отрицал даже ответчик. И не обозначил, как того требует статься 222 Гражданского кодекса, их судьбу — снести или привести в соответствие в законом. Теперь с этой правовой коллизией будет разбираться уже апелляционная инстанция. ИП Суляну направлен письменный запрос на электронную почту, его позицию агентство опубликует после получения ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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