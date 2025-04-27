Мэрия Челябинска требует снести самострой возле кафедрального собора

Власти Челябинска добиваются пересмотра решения областного арбитража о сохранении самовольно возведенных ангаров возле нового кафедрального собора Рождества Христова. Соответствующая информация появилась в базе судебных дел.
Судебная тяжба длилась с 2023 года, когда после обращений местных жителей администрация Челябинска потребовала признать самовольными постройками и снести три объекта и фундамент под четвертый. Они были возведены в Курчатовском районе Арменом Суляном.
«На участке, расположенным между моим участком и Новоградским трактом, администрация Челябинска выявила факт возведения четырех самовольных построек.
Как стало известно, застройщиком указанные объекты возводятся с целью размещения торговых комплексов. Я и другие жители обеспокоены строительством незаконных объектов вблизи наших домов. Предполагаем, что факт нахождения торговых комплексов на участке, примыкающем к участкам и домам ИЖС, противоречит как нормам СанПИН, так и здравому смыслу. Например, мой дом располагается всего в 5-8 метрах от вышеуказанного участка», — писала, к примеру, в своем обращении Елена Серышева.
Арбитражный суд Челябинской области отказал в иске полностью и постановил взыскать с муниципалитета в пользу бизнесмена 140 тысяч рублей, потраченных им на проведение судебной экспертизы. Власти, в свою очередь, обратились уже в Восемнадцатый апелляционный суд.
«Экспертизу проводило предложенное ответчиком ООО „Эсконс“. И дело даже не в том, что есть основания предполагать его аффилированность (ранее ответчик предоставлял внесудебное заключение эксперта по аналогичным вопросам от ООО „ПищеПромПроект“, практически дублирующее текст „Эсконса“ и даже расположенного по одному с ним адресу). Дело в том, что к моменту назначения вступило в силу обязательное требование, что экспертизу по самовольным постройкам проводят только государственные учреждения», — пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Больше того, по его словам, местные жители нашли государственное учреждение, готовое провести экспертизу, собрали нужную сумму и внесли ее на депозит суда. Однако суд не удовлетворил ни их ходатайство, ни аналогичное ходатайство администрации города. Также в резолютивной части решения областной арбитраж не признал объекты самовольными — хотя этого не отрицал даже ответчик. И не обозначил, как того требует статься 222 Гражданского кодекса, их судьбу — снести или привести в соответствие в законом. Теперь с этой правовой коллизией будет разбираться уже апелляционная инстанция. ИП Суляну направлен письменный запрос на электронную почту, его позицию агентство опубликует после получения ответа.
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