Челябинский суд вернул на «строгач» мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

Челябинский облсуд 25 апреля вернул на строгий режим таксиста-мигранта Назарали Сайакбарова, осужденного за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. По итогам апелляционного рассмотрения уроженец Таджикистана получил девять лет колонии строгого режима, рассказал URA.RU источник в судебной системе. Примечательно, что в этом же суде ранее Сайакбарову смягчали приговор.
«Приговор стал даже жестче, чем первоначальный. Если в суде первой инстанции Сайакбарову назначили восемь лет колонии строгого режима, то теперь — девять», — рассказал URA.RU источник.
Сайакбарова судили по месту совершения преступления — в Магнитогорске. В мае 2024 года Орджоникидзевский райсуд города признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Было доказано, что в августе 2023 года он познакомился с девушкой, довозя ее до дома на такси. В дороге он оказывал ей знаки внимания, приглашал вместе провести время. Но, получив отказ, пришел в ярость, привез ее к себе домой и изнасиловал. После произошедшего, по словам родственников потерпевшей, им предлагали деньги за молчание. Но семья отказалась от предложения, сообщив об изнасиловании в правоохранительные органы. По итогу разбирательства мигранту дали восемь лет строгого режима.
Осенью 2024 года материалы дошли до апелляционной инстанции. Судья Елена Антонова по результатам рассмотрения приняла решение о переквалификации дела с п.»а» ч.3 ст. 131 УК РФ на ч.1 ст. 131 УК РФ. По итогу восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего.
Прокуратура, не согласившись с таким решением, обжаловала его в кассации. Материалы вновь вернулись для рассмотрения в суд апелляционной инстанции, который пересмотрел принятое ранее решение.
Дело вызвало общественный резонанс. Катализатором стала переквалификация действий мигранта с последующим смягчением наказания. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, в связи с чем дело было переквалифицировано, а Александр Хинштейн, занимавший тогда пост главы комитета Госдумы, обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой внести представление на решение суда. Судья Антонова же подала в отставку.
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