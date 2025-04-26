26 апреля 2025
25 апреля 2025

Водитель челябинской скорой избил медбрата за замечание о курении в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю скорой не понравилось замечание медбрата о курении в служебном авто
Водителю скорой не понравилось замечание медбрата о курении в служебном авто Фото:

В Челябинске медбрата службы скорой медицинской помощи (СМП) избил его коллега-водитель. Это произошло после просьбы прекратить курить в служебном автомобиле.

«...вернулись в машину, водитель в этом время курил сигарету за рулем. В салоне тоже пахнет. Я ему говорю: „Давайте перестанем это делать, выйдем хотя бы на улицу“. Он мне агрессивно отвечает, я напомнил ему про федеральный закон и приказ главврача о штрафе. Он просто озверел, врывается в нашу часть машины и начинает бить меня по голове», — рассказал пострадавший.

Фельдшер получил ушиб мягких тканей головы. Точный диагноз поставит травматолог. Сотрудник СМП написал заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, сообщило издание.

Не редкость — нападение пациентов на сотрудников скорой помощи. Так только за две недели февраля произошло пять таких случаев. Один из них — в Магнитогорске. Пенсионер 70 лет совершил нападение на 37-летнюю женщину-фельдшера, нанеся ей удар по голове.

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В Челябинске медбрата службы скорой медицинской помощи (СМП) избил его коллега-водитель. Это произошло после просьбы прекратить курить в служебном автомобиле. «...вернулись в машину, водитель в этом время курил сигарету за рулем. В салоне тоже пахнет. Я ему говорю: „Давайте перестанем это делать, выйдем хотя бы на улицу“. Он мне агрессивно отвечает, я напомнил ему про федеральный закон и приказ главврача о штрафе. Он просто озверел, врывается в нашу часть машины и начинает бить меня по голове», — рассказал пострадавший. Фельдшер получил ушиб мягких тканей головы. Точный диагноз поставит травматолог. Сотрудник СМП написал заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, сообщило издание. Не редкость — нападение пациентов на сотрудников скорой помощи. Так только за две недели февраля произошло пять таких случаев. Один из них — в Магнитогорске. Пенсионер 70 лет совершил нападение на 37-летнюю женщину-фельдшера, нанеся ей удар по голове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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