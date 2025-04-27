Молодой циклон принес челябинцам облачный туман и снежный дождь

На Челябинскую область из Башкирии пришел молодой циклон, который принес туманы и холод. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают резкое похолодание и дождь со снегом уже к концу дня.
«На территорию региона сместился центр молодого активного циклона. В его центре наблюдается низкая слоистая облачность, очень схожая с туманами: на возвышенностях (или на верхних этажах здания) отмечается плохая видимость, а у земли небольшие дымки и моросящий дождь», — пояснили метеорологи.
Синоптики предупреждают, что дождь в городе будет моросить весь день, а к вечеру придёт контрастный холодный фронт. В горах ожидается снег с дождем и минусовая температура. Ветер начнёт усиливаться уже сегодня, а завтра может стать ещё сильнее.
От пресс-службы регионального МЧС накануне уже поступало штормовое предупреждение на 28 апреля. Согласно данным экстренных служб, в регионе ожидается мокрый снег и ветер скоростью до 23 метров в секунду.
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