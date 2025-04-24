Верховный суд затребовал из Челябинска дело о национализации «Макфы»

Верховный суд РФ затребовал из Центрального районного суда Челябинска дело о национализации «Макфы» по жалобе бывших владельцев, семьи экс-губернатора Михаила Юревича. Как рассказал адвокат Игорь Трунов, в высшую инстанцию поступили кассационные жалобы.
«Ответчики не согласны с решениями судов, полагают незаконным удовлетворение иска об обращении имущества холдинга „Макфа“ в доход государства и обосновывают: ошибками в применении закона», — заявил Трунов в telegram-канале. Есть и другие мотивы для подачи.
Среди доводов заявители указали привлечение к ответственности ненадлежащих лиц, совершение должностного подлога и вынесение заведомо неправосудного решения. Подлог заключается в том, что суды исказили смысл актов Конституционного суда РФ. Так, утверждалось, что прокуратура не может самостоятельно принимать решения направлении исков в суд. На самом деле, по словам Юревичей, для этого требуются проверка фактов и оценка доказательств. Причем проверять государственных должностных лиц, обладающих конституционным иммунитетом, могут только соответствующие органы. Но материалы их проверок в прокуратуру не поступало.
Ссылаясь на позицию Конституционного суда, податели жалобы отметили, что принудительное изъятие возможно только в случае коррупционных действий. По мнению Юревичей, их совершение доказано не было. Судебные акты о необходимости изъятия имущества не только противоречат разъяснениям суда, но и статье Гражданского кодекса, описывающей сделку, противную основам правопорядка. С 2013 года конфискация по ней отменена. Также заявители сочли, что суд неправомерно отказался учитывать сроки давности.
«Последние сделки, которые совершил Михаил Юревич по отчуждению акций были заключены в 2003 году, что свидетельствует об истечении сроков давности в 2006 году. Ходатайства о восстановлении срока давности истцом заявлено не было», — отмечено в кассационной жалобе.
Инициаторы кассационного разбирательства отметили, что имущество приобреталось до назначения Юревича на государственные должности. Все свои акции он продал отцу в 2003 год, поэтому не имел бумаг на момент занятия должности главы Челябинска в апреле 2005 года. Суд первой инстанции, заявила сторона спора, утверждает: ответчики формировали активы за счет незаконных доходов, при этом не указывая, какие именно доходы имеются в виду и как они получены.
Бывшие собственники сослались на нарушение прав без вести пропавшего ответчика Вадима Белоусова. Дело рассмотрено в его отсутствие, что лишило экс-владельца права на защиту.
Юревич просил отменить судебные решения, в исковых требованиях замгенпрокурора РФ отказать. Документ подан в ответ на решения нижестоящих инстанций. В мае 2024 года «Макфа» была национализирована. В июле областной суд оставил жалобы ответчиков по делу без удовлетворения. В феврале 2025 года Седьмой кассационный суд решения прежних инстанций сохранил.
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