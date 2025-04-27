Житель Челябинской области получил 3,5 года колонии общего режима за экстремистские призывы в telegram и попытку подкупа сотрудника ФСБ. Он признан виновным по статьям о публичных призывах к экстремизму и даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
«Миасский городской суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации и интернета, а также ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу). Судом мужчина осужден и приговорен к лишению свободы на срок в 3,5 года общего режима, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчина был задержан в ноябре 2024 года за публикацию экстремистских материалов в telegram. Также, пытаясь избежать ответственности, он предложил сотруднику ФСБ деньги за фальсификацию доказательств. Уголовное дело было возбуждено и расследовано сотрудниками УФСБ совместно с СУ СК России по Челябинской области.
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