26 апреля 2025

На четырех перекрестках в центре Челябинска отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры не будут работать 28 апреля в течение пяти часов
Светофоры не будут работать 28 апреля в течение пяти часов Фото:

В Челябинске 28 апреля отключат светофоры в четырех перекрестках в центре города. Они не будут работать на улице Свободы. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства города.

«Завтра, 28.04.2025, с 10:00 до 13:00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Свободы с Торговой, Цвиллинга, Железнодорожной, а также в районе выезда с Привокзальной площади», — говорится в telegram-канале комитета.

Водителям необходимо учитывать эти обстоятельства. При проезде перекрестков автолюбителям придется руководствоваться знаками дорожного движения, определяющими приоритет проезда. 

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В Челябинске 28 апреля отключат светофоры в четырех перекрестках в центре города. Они не будут работать на улице Свободы. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства города. «Завтра, 28.04.2025, с 10:00 до 13:00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Свободы с Торговой, Цвиллинга, Железнодорожной, а также в районе выезда с Привокзальной площади», — говорится в telegram-канале комитета. Водителям необходимо учитывать эти обстоятельства. При проезде перекрестков автолюбителям придется руководствоваться знаками дорожного движения, определяющими приоритет проезда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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