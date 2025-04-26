На четырех перекрестках в центре Челябинска отключат светофоры

В Челябинске 28 апреля отключат светофоры в четырех перекрестках в центре города. Они не будут работать на улице Свободы. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства города.
«Завтра, 28.04.2025, с 10:00 до 13:00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Свободы с Торговой, Цвиллинга, Железнодорожной, а также в районе выезда с Привокзальной площади», — говорится в telegram-канале комитета.
Водителям необходимо учитывать эти обстоятельства. При проезде перекрестков автолюбителям придется руководствоваться знаками дорожного движения, определяющими приоритет проезда.
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