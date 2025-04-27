Текслер в Китае, особый режим, Дубровский не банкрот: десять челябинских событий недели

Главные события в Челябинской области за неделю с 21 по 27 апреля 2025 года

28 апреля 2025 в 07:48 Размер текста - 17 +

Текслер в КНР увидел точки соприкосновения и возможности для сотрудничества Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU Челябинск стал больше, поглотив два населенных пункта Сосновского района. В городе, в связи с потеплением, начали отключать отопление, а подрядчики метротрама представили его новую схему движения. Губернатор Текслер взял на вооружение у Китая опыт переноса предприятий за пределы жилых районов. Экс-глава региона Дубровский освободился от статуса банкрота, а бывший вице-мэр Репринцев — от уголовного преследования. Об этих и других событиях недели с 21 по 27 апреля — в дайджесте URA.RU. Текслер изучил экономические и промышленные «фишки» Китая В начале прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил металлургическое предприятие Dongbei Special SteelGroup в городе Далянь провинции Ляонин. По словам главы региона, опыт переноса промышленных предприятий на окраины города, реализованный на этом заводе, может оказаться крайне полезным для Челябинска. Компания специализируется на производстве различных видов стали, в том числе высокотехнологичной продукции, востребованной в стратегических отраслях. Губернатор Текслер провел ряд важных встреч в КНР Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Также Алексей Текслер посетил Северную корпорацию тяжелого машиностроения, расположенную в Шэньянской зоне экономического и технологического развития. Губернатор побывал и на площадке Kede CNC, связанной с машиностроением и станкостроением. Кроме этого, он выразил заинтересованность, изучив опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли. После официальных встреч с руководством города Далянь стало известно, что он станет побратимом Челябинска. Об этом Алексей Текслер договорился с мэром Даляня Ченем Шаованем. «Единая Россия» определилась с кандидатами на праймериз В Челябинской области завершилась регистрация участников на предварительное голосование партии «Единая Россия». Единороссы намерены выдвинуть своих кандидатов во всех одномандатных округах региона. В числе кандидатов — 97 участников СВО и членов их семей Фото: Илья Московец © URA.RU При этом в 28 из 30 округов у партии есть сильные претенденты с реальными шансами на победу. В двух оставшихся округах возможен успех представителей других политических сил. В числе вероятных конкурентов на «расторговочных» территориях могут быть представители «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Партии пенсионеров». Всего на предварительные выборы зарегистрировано 3838 кандидатов. Из них 322 претендуют в Законодательное Собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправление. Выдвижение кандидатов на праймериз шло с 5 марта по 24 апреля. Само же предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Челябинск прирос еще двумя населенным пунктами Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили закон, согласно которому поселки Западный и Пригородный официально вошли в состав Челябинска. Соответственно, эти же территории исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа. Предполагается, что их присоединение позволит улучшить транспортную доступность и развитие социальной и инженерной инфраструктуры. В состав Челябинска вошли два поселка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Закон о расширении границ Челябинска направлен на подпись губернатору региона Алексею Текслеру. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. По словам председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олега Гербера, основная цель включения этих двух поселков в Челябинск — дать им больше возможностей и закрепить на юридическом уровне то, что по факту уже существует. Ранее районы даже рекламировались как «новый Челябинск», и включение их в состав города откроет для них новые перспективы, подчеркнул он. В регионе запретили жечь костры накануне майских праздников В Челябинской области с 25 апреля введен особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные ограничения для предотвращения возгораний. В рамках мер, регламентируемых постановлением губернатора Алексея Текслера, жителям и гостям области запрещается разводить костры, сжигать мусор и проводить выжигание травы. В регионе с начала сезона уже ликвидировали ряд пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве региона уточнили, что на период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушения будут увеличены вдвое. Для граждан они составляют до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 80-ти, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. С начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области уже зафиксировано 44 лесных пожара на общей площади в 213 гектаров. В Челябинске завершается отопительный сезон Отопительный сезон в Челябинске заканчивается из-за устойчиво высокой температуры воздуха. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации города 22 апреля. В Челябинске начали отключать отопление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «По законодательству, если температура в течение пяти суток выше плюс восьми градусов, то можно принимать решение об исключении отопления. Такая температура уже четвертые сутки», — сказал вице-мэр Челябинска Александр Астахов. Отключение домов началось с четверга, 24 апреля. Переход на летнюю схему водоснабжения планируется завершить к майским праздникам. При этом в апреле произведут расчеты за отопление всем жителям. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, начисления выполнят по показаниям, а там, где он отсутствует — по нормативу. Схема метротрама изменилась, а подрядчик показал работы В Челябинске представили обновленную схему метротрама, согласно которой основные изменения затронули синюю ветку «Восток-Запад». Об этом говорится в документации, опубликованной Министерством дорожного хозяйства и транспорта области. Подрядчики рассказали о ходе работ по строительству метротрама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное изменение в том, что теперь линия «Восток-Запад» (синяя ветка) под проспектом Ленина будет проложена от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция «ЮУрГУ», согласно проекту, станет подземной, разворот оборудуют прямо в тоннеле. Выходить на поверхность, соединяясь с трамвайными путями, тоннель будет на пересечении улиц Ленина и Героев Танкограда. В то же время в Челябинске сорвались три аукциона на общую сумму 440 миллионов рублей для поиска подрядчика на устранение дефектов тоннеля в районе Торгового центра. На участие в торгах не была подана ни одна заявка. В настоящий момент генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» выполняет работы для проходки перегонных тоннелей для стартовых котлованов. Экс-губернатор Дубровский больше не банкрот Арбитражный суд Челябинской области во вторник, 22 апреля, прекратил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в картотеке дел суда. Экс-губернатор избавился от статуса банкрота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее Борис Дубровский был признан банкротом из-за долга перед фирмой «Монтажник», который изначально составлял 37,3 миллиона рублей. Благодаря усилиям адвокатов сумма долга была снижена до 9,755 миллиона рублей. Позже Дубровский подал ходатайство о пересмотре своего банкротства с учетом новой цифры по задолженности. Оставшуюся сумму выплатил бизнесмен Денис Кашигин, формально не связанный с семьей бывшего чиновника. Бывший вице-мэр Челябинска ушел из СИЗО на фронт Бывший заместитель мэра Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в коррупции, отправился добровольцем на специальную военную операцию. Об этом сообщила адвокат Наталья Казакова. По ее словам, бывший чиновник заключил контракт с Министерством обороны РФ и «пару дней назад убыл». Бывший чиновник, обвиняемый в коррупции, решил уйти на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее Репринцев провел четыре месяца в следственном изоляторе по обвинению в коррупции. По версии следствия, находясь на госслужбе, он получил не менее 10 миллионов рублей за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска. После ареста Репринцев пытался приостановить уголовное дело в связи с намерением отправиться на фронт. Через суд он сумел добиться признания действий следователя незаконными, и суд первой инстанции вынес соответствующее решение. Позднее апелляционная инстанция утвердила вывод нижестоящего суда. Мигранту, изнасиловавшему дочь бойца СВО, увеличили срок Смягчение наказания до трех с половиной лет вызвало широкий резонанс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский областной суд 25 апреля ужесточил наказание таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову. Ранее он был осужден за изнасилование несовершеннолетней дочери участника СВО в Магнитогорске. По итогам апелляционного рассмотрения уроженец Таджикистана получил девять лет колонии строгого режима вместо ранее оглашенных восьми. В августе 2023 года таксист познакомился с девушкой, когда вез ее до дома, проявлял к ней интерес и приглашал провести вместе время. После отказа он привез потерпевшую к себе и изнасиловал. Родственники девушки сообщали, что им предлагали деньги за молчание. Однако семья отказалась и обратилась в правоохранительные органы. Информация о смягчении приговора Сайакбарову до трех с половиной лет колонии общего режима очень резко воспринялась в обществе. Многие негодовали, на каком основании было принято такое решение. Блуждавшую 10 дней в лесу бабушку нашли Татьяну Васильеву, пропавшую 15 апреля вблизи города Верхний Уфалей, нашли спустя десять дней поисков. 69-летнюю женщину обнаружили в лесу, а после доставили на квадроцикле к машине и передали сотрудникам скорой помощи. Волонтеры и поисковики назвали обнаружение женщины чудом Фото: отряд «РМК Поиск По словам сына пенсионерки, сейчас его мать находится в реанимации. Родственников к ней пока не пускают. У женщины обморожены ноги, сильно исколоты руки, с нее сняли десять клещей. Несмотря на то, что ранее у Васильевой не наблюдалось проблем с памятью, родные планируют приобрести ей GPS-трекер. Как отправившаяся в лес смогла выжить полторы недели без еды и воды при минусовых температурах и лежащем на земле снеге, остается загадкой. Тем временем, к расследованию инцидента и контролю за соблюдением прав женщины подключилась областная прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск стал больше, поглотив два населенных пункта Сосновского района. В городе, в связи с потеплением, начали отключать отопление, а подрядчики метротрама представили его новую схему движения. Губернатор Текслер взял на вооружение у Китая опыт переноса предприятий за пределы жилых районов. Экс-глава региона Дубровский освободился от статуса банкрота, а бывший вице-мэр Репринцев — от уголовного преследования. Об этих и других событиях недели с 21 по 27 апреля — в дайджесте URA.RU. В начале прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил металлургическое предприятие Dongbei Special SteelGroup в городе Далянь провинции Ляонин. По словам главы региона, опыт переноса промышленных предприятий на окраины города, реализованный на этом заводе, может оказаться крайне полезным для Челябинска. Компания специализируется на производстве различных видов стали, в том числе высокотехнологичной продукции, востребованной в стратегических отраслях. Также Алексей Текслер посетил Северную корпорацию тяжелого машиностроения, расположенную в Шэньянской зоне экономического и технологического развития. Губернатор побывал и на площадке Kede CNC, связанной с машиностроением и станкостроением. Кроме этого, он выразил заинтересованность, изучив опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли. После официальных встреч с руководством города Далянь стало известно, что он станет побратимом Челябинска. Об этом Алексей Текслер договорился с мэром Даляня Ченем Шаованем. В Челябинской области завершилась регистрация участников на предварительное голосование партии «Единая Россия». Единороссы намерены выдвинуть своих кандидатов во всех одномандатных округах региона. При этом в 28 из 30 округов у партии есть сильные претенденты с реальными шансами на победу. В двух оставшихся округах возможен успех представителей других политических сил. В числе вероятных конкурентов на «расторговочных» территориях могут быть представители «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Партии пенсионеров». Всего на предварительные выборы зарегистрировано 3838 кандидатов. Из них 322 претендуют в Законодательное Собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправление. Выдвижение кандидатов на праймериз шло с 5 марта по 24 апреля. Само же предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили закон, согласно которому поселки Западный и Пригородный официально вошли в состав Челябинска. Соответственно, эти же территории исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа. Предполагается, что их присоединение позволит улучшить транспортную доступность и развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Закон о расширении границ Челябинска направлен на подпись губернатору региона Алексею Текслеру. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. По словам председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олега Гербера, основная цель включения этих двух поселков в Челябинск — дать им больше возможностей и закрепить на юридическом уровне то, что по факту уже существует. Ранее районы даже рекламировались как «новый Челябинск», и включение их в состав города откроет для них новые перспективы, подчеркнул он. В Челябинской области с 25 апреля введен особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные ограничения для предотвращения возгораний. В рамках мер, регламентируемых постановлением губернатора Алексея Текслера, жителям и гостям области запрещается разводить костры, сжигать мусор и проводить выжигание травы. В правительстве региона уточнили, что на период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушения будут увеличены вдвое. Для граждан они составляют до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 80-ти, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. С начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области уже зафиксировано 44 лесных пожара на общей площади в 213 гектаров. Отопительный сезон в Челябинске заканчивается из-за устойчиво высокой температуры воздуха. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации города 22 апреля. «По законодательству, если температура в течение пяти суток выше плюс восьми градусов, то можно принимать решение об исключении отопления. Такая температура уже четвертые сутки», — сказал вице-мэр Челябинска Александр Астахов. Отключение домов началось с четверга, 24 апреля. Переход на летнюю схему водоснабжения планируется завершить к майским праздникам. При этом в апреле произведут расчеты за отопление всем жителям. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, начисления выполнят по показаниям, а там, где он отсутствует — по нормативу. В Челябинске представили обновленную схему метротрама, согласно которой основные изменения затронули синюю ветку «Восток-Запад». Об этом говорится в документации, опубликованной Министерством дорожного хозяйства и транспорта области. Главное изменение в том, что теперь линия «Восток-Запад» (синяя ветка) под проспектом Ленина будет проложена от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция «ЮУрГУ», согласно проекту, станет подземной, разворот оборудуют прямо в тоннеле. Выходить на поверхность, соединяясь с трамвайными путями, тоннель будет на пересечении улиц Ленина и Героев Танкограда. В то же время в Челябинске сорвались три аукциона на общую сумму 440 миллионов рублей для поиска подрядчика на устранение дефектов тоннеля в районе Торгового центра. На участие в торгах не была подана ни одна заявка. В настоящий момент генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» выполняет работы для проходки перегонных тоннелей для стартовых котлованов. Арбитражный суд Челябинской области во вторник, 22 апреля, прекратил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в картотеке дел суда. Ранее Борис Дубровский был признан банкротом из-за долга перед фирмой «Монтажник», который изначально составлял 37,3 миллиона рублей. Благодаря усилиям адвокатов сумма долга была снижена до 9,755 миллиона рублей. Позже Дубровский подал ходатайство о пересмотре своего банкротства с учетом новой цифры по задолженности. Оставшуюся сумму выплатил бизнесмен Денис Кашигин, формально не связанный с семьей бывшего чиновника. Бывший заместитель мэра Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в коррупции, отправился добровольцем на специальную военную операцию. Об этом сообщила адвокат Наталья Казакова. По ее словам, бывший чиновник заключил контракт с Министерством обороны РФ и «пару дней назад убыл». Ранее Репринцев провел четыре месяца в следственном изоляторе по обвинению в коррупции. По версии следствия, находясь на госслужбе, он получил не менее 10 миллионов рублей за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска. После ареста Репринцев пытался приостановить уголовное дело в связи с намерением отправиться на фронт. Через суд он сумел добиться признания действий следователя незаконными, и суд первой инстанции вынес соответствующее решение. Позднее апелляционная инстанция утвердила вывод нижестоящего суда. Челябинский областной суд 25 апреля ужесточил наказание таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову. Ранее он был осужден за изнасилование несовершеннолетней дочери участника СВО в Магнитогорске. По итогам апелляционного рассмотрения уроженец Таджикистана получил девять лет колонии строгого режима вместо ранее оглашенных восьми. В августе 2023 года таксист познакомился с девушкой, когда вез ее до дома, проявлял к ней интерес и приглашал провести вместе время. После отказа он привез потерпевшую к себе и изнасиловал. Родственники девушки сообщали, что им предлагали деньги за молчание. Однако семья отказалась и обратилась в правоохранительные органы. Информация о смягчении приговора Сайакбарову до трех с половиной лет колонии общего режима очень резко воспринялась в обществе. Многие негодовали, на каком основании было принято такое решение. Татьяну Васильеву, пропавшую 15 апреля вблизи города Верхний Уфалей, нашли спустя десять дней поисков. 69-летнюю женщину обнаружили в лесу, а после доставили на квадроцикле к машине и передали сотрудникам скорой помощи. По словам сына пенсионерки, сейчас его мать находится в реанимации. Родственников к ней пока не пускают. У женщины обморожены ноги, сильно исколоты руки, с нее сняли десять клещей. Несмотря на то, что ранее у Васильевой не наблюдалось проблем с памятью, родные планируют приобрести ей GPS-трекер. Как отправившаяся в лес смогла выжить полторы недели без еды и воды при минусовых температурах и лежащем на земле снеге, остается загадкой. Тем временем, к расследованию инцидента и контролю за соблюдением прав женщины подключилась областная прокуратура.