Эколог Безруков предупредил о крупных штрафах за сбор цветов на Тургояке

На озере Тургояк в Челябинской области зацвел прострел желтеющий. Его собирать запрещено. Нарушителям грозят штрафы, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«На склонах охранной зоны памятника природы озера Тургояк, появились тысячи редких первоцветов — прострела желтеющего. Он является редким и исчезающим многолетним видом растения. Прострел желтеющий занесен в Красные книги многих регионов России и Казахстана», — предупредил Безруков.
Популяция данного вида сокращается в результате хозяйственной деятельности, выкапывания растений, сбора для составления букетов, а также из-за вытаптывания туристами. В отдельных субъектах предусмотрена административная ответственность за уничтожение прострела желтеющего: для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!