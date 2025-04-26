26 апреля 2025
25 апреля 2025

Эколог Безруков предупредил о крупных штрафах за сбор цветов на Тургояке

© Служба новостей «URA.RU»
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Эколог Безруков назвал размеры штрафов за сбор редких цветов
Эколог Безруков назвал размеры штрафов за сбор редких цветов Фото:

На озере Тургояк в Челябинской области зацвел прострел желтеющий. Его собирать запрещено. Нарушителям грозят штрафы, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. 

«На склонах охранной зоны памятника природы озера Тургояк, появились тысячи редких первоцветов — прострела желтеющего. Он является редким и исчезающим многолетним видом растения. Прострел желтеющий занесен в Красные книги многих регионов России и Казахстана», — предупредил Безруков.

Популяция данного вида сокращается в результате хозяйственной деятельности, выкапывания растений, сбора для составления букетов, а также из-за вытаптывания туристами. В отдельных субъектах предусмотрена административная ответственность за уничтожение прострела желтеющего: для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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На озере Тургояк в Челябинской области зацвел прострел желтеющий. Его собирать запрещено. Нарушителям грозят штрафы, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.  «На склонах охранной зоны памятника природы озера Тургояк, появились тысячи редких первоцветов — прострела желтеющего. Он является редким и исчезающим многолетним видом растения. Прострел желтеющий занесен в Красные книги многих регионов России и Казахстана», — предупредил Безруков. Популяция данного вида сокращается в результате хозяйственной деятельности, выкапывания растений, сбора для составления букетов, а также из-за вытаптывания туристами. В отдельных субъектах предусмотрена административная ответственность за уничтожение прострела желтеющего: для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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