26 апреля 2025

В преддверии майских праздников челябинцы скупают мангалы

© Служба новостей «URA.RU»
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На майские праздники челябинцы планируют готовить на углях
На майские праздники челябинцы планируют готовить на углях Фото:

В Челябинске в апреле продажи мангалов выросли более чем вдвое, поскольку горожане стали активно планировать отдых на природе в преддверии предстоящих длинных выходных. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито».

«В апреле относительно марта на „Авито“ продажи мангалов выросли на 57%. Также жители Челябинска активно покупают товары для гриля и барбекю — в апреле их продажи выросли на 12% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 16%», — рассказали эксперты сервиса.

Отмечается рост спроса на угли, решетки для гриля, шампуры и казаны. В целом объем продаж товаров для дачи и активного отдыха на природе на онлайн-платформе увеличился на 16% по сравнению с мартом 2025 года.

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В Челябинске в апреле продажи мангалов выросли более чем вдвое, поскольку горожане стали активно планировать отдых на природе в преддверии предстоящих длинных выходных. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито». «В апреле относительно марта на „Авито“ продажи мангалов выросли на 57%. Также жители Челябинска активно покупают товары для гриля и барбекю — в апреле их продажи выросли на 12% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 16%», — рассказали эксперты сервиса. Отмечается рост спроса на угли, решетки для гриля, шампуры и казаны. В целом объем продаж товаров для дачи и активного отдыха на природе на онлайн-платформе увеличился на 16% по сравнению с мартом 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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