В преддверии майских праздников челябинцы скупают мангалы

В Челябинске в апреле продажи мангалов выросли более чем вдвое, поскольку горожане стали активно планировать отдых на природе в преддверии предстоящих длинных выходных. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито».
«В апреле относительно марта на „Авито“ продажи мангалов выросли на 57%. Также жители Челябинска активно покупают товары для гриля и барбекю — в апреле их продажи выросли на 12% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 16%», — рассказали эксперты сервиса.
Отмечается рост спроса на угли, решетки для гриля, шампуры и казаны. В целом объем продаж товаров для дачи и активного отдыха на природе на онлайн-платформе увеличился на 16% по сравнению с мартом 2025 года.
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