Особый противопожарный режим в Челябинской области: что категорически нельзя делать, и каковы штрафы

В Челябинской области с 25 апреля будет введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Что категорически нельзя делать, пока режим действует, в материале на URA.RU.
«На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, это будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Поэтому введение такого режима — это необходимая мера на сегодняшний день», — пояснил ограничение начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.
Постановление о введении особого противопожарного режима предусматривает:
- запрет на разведение костров и выжигание сухой травы;
- запрет на сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;
- запрет на выжигание травы, в том числе на земельных участках, примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к лесным насаждениям;
- проведение иных пожароопасных работ.
Какое наказание грозит за нарушение особого противопожарного режима. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое:
- для граждан — до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 60 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч рублей;
- для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
С начала пожароопасного сезона в Челябинской области произошло 44 лесных пожара на площади 213,04 гектара. Только за прошедшие сутки на землях лесного фонда было ликвидировано два пожара. Речь идет о территориях Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов. Общая площадь возгораний там составила 8,1 гектара.
В 2024 году особый противопожарный режим был введен на несколько дней раньше — 21 апреля. Но только в четырех районах и двух городах — Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах, а также в Копейске и Кыштыме. Ограничение ввели из-за аномальной жары.
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