Водители большегрузов вынуждены лопатами откапывать провалившиеся большегрузы на развалившейся дороге из Челябинска в Оренбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).
«В Челябинской области разрушилась дорога регионального значения из Челябинска в Оренбург. Водители возят с собой лопаты, чтобы откапывать проваливающиеся большегрузы», — сообщили URA.RU в ОНФ.
Участок дороги разломился в нескольких местах. Где-то дороги вздулись, а в рядом наоборот образовались провалы, в которых застревают грузовые автомобили. «Знающие ситуацию заранее берут с собой лопаты, чтобы откапывать транспорт. Жители много раз обращались в министерство дорожного хозяйства и транспорта, но ремонта пока так и не было», — уточнили в ОНФ.
Последний ремонт дороги проводился 22 года назад — в 2003 году. Дорога Челябинск-Оренбург на участке в районе поселка Павловский лишь частично заасфальтирована, по грунтовой части проехать практически невозможно. Ситуацию усугубил интенсивный транспортный поток — ежедневно тут курсируют фуры из Челябинска в Оренбург и обратно. Альтернативного пути нет.
Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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