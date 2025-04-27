27 апреля 2025

Водители вынуждены откапывать машины, провалившиеся на дороге Челябинск-Оренбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога развалилась сразу в нескольких местах (архивное фото)
Дорога развалилась сразу в нескольких местах (архивное фото) Фото:

Водители большегрузов вынуждены лопатами откапывать провалившиеся большегрузы на развалившейся дороге из Челябинска в Оренбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

«В Челябинской области разрушилась дорога регионального значения из Челябинска в Оренбург. Водители возят с собой лопаты, чтобы откапывать проваливающиеся большегрузы», — сообщили URA.RU в ОНФ.

Участок дороги разломился в нескольких местах. Где-то дороги вздулись, а в рядом наоборот образовались провалы, в которых застревают грузовые автомобили. «Знающие ситуацию заранее берут с собой лопаты, чтобы откапывать транспорт. Жители много раз обращались в министерство дорожного хозяйства и транспорта, но ремонта пока так и не было», — уточнили в ОНФ.

Последний ремонт дороги проводился 22 года назад — в 2003 году. Дорога Челябинск-Оренбург на участке в районе поселка Павловский лишь частично заасфальтирована, по грунтовой части проехать практически невозможно. Ситуацию усугубил интенсивный транспортный поток — ежедневно тут курсируют фуры из Челябинска в Оренбург и обратно. Альтернативного пути нет.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители большегрузов вынуждены лопатами откапывать провалившиеся большегрузы на развалившейся дороге из Челябинска в Оренбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В Челябинской области разрушилась дорога регионального значения из Челябинска в Оренбург. Водители возят с собой лопаты, чтобы откапывать проваливающиеся большегрузы», — сообщили URA.RU в ОНФ. Участок дороги разломился в нескольких местах. Где-то дороги вздулись, а в рядом наоборот образовались провалы, в которых застревают грузовые автомобили. «Знающие ситуацию заранее берут с собой лопаты, чтобы откапывать транспорт. Жители много раз обращались в министерство дорожного хозяйства и транспорта, но ремонта пока так и не было», — уточнили в ОНФ. Последний ремонт дороги проводился 22 года назад — в 2003 году. Дорога Челябинск-Оренбург на участке в районе поселка Павловский лишь частично заасфальтирована, по грунтовой части проехать практически невозможно. Ситуацию усугубил интенсивный транспортный поток — ежедневно тут курсируют фуры из Челябинска в Оренбург и обратно. Альтернативного пути нет. Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...