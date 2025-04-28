Курганский пул застройщиков-варягов пополнил игрок из Челябинска

В Кургане на рынке девелопмента появился новый игрок. Строительная компания была создана несколько дней назад предпринимательницей Татьяной Мечиной из Челябинска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Пул иногородних застройщиков пополнился новой компанией. Челябинский бизнесмен зарегистрировала строительную фирму в Кургане. Но ждать масштабных проектов не стоит», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из единого реестра. 24 апреля была зарегистрирована СЗ «ЖК НА Ленина». Основным видом работы указана деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Корреспондент URA.RU дополнительно обратился за комментарием к бизнесмену. Ответ ожидается.
Ранее на курганский рынок уже успешно зашли три крупных иногородних девелопера. Двое из Тюмени — ГК «География» и «Партнер», один из Челябинска — «Трест Магнитострой». Все застройщики создали в Кургане фирмы, занимающиеся проектами КРТ. Они ведут масштабные проекты в Заозерном районе. Также строительством жилья занимается еще ряд иногородних фирм.
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