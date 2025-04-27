Челябинские садоводы открыли киоски на своих участках

В Челябинске владельцы садовых участков открыли киоски на своей земле. Жители окрестных многоквартирных домов потребовали убрать незаконную стихийную торговлю. В мэрии Челябинска уточнили, разрешено ли подобное ведение бизнеса.
«Мы написали коллективное обращение против владельцев участков в СНТ „Любитель-3“. На их земле располагается автостоянка и планируется размещение рынка продовольственных и промышленных товаров. Мы против такого соседства», — рассказал житель дома №35 по улице 40 лет Победы в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии Челябинска URA.RU отметили, что такой вид использования участков СНТ не противоречит законодательству. Киоски владельцы перенесли с рынка, территория которого будет благоустроена.
«В этом году в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в Калининском районе начинается комплексное благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы. Первым этапом проекта предусмотрены работы по южной стороне проспекта от улицы Чичерина до Салавата Юлаева. В этой связи по соглашению сторон были досрочно прекращены договоры аренды на размещение нестационарных объектов в районе ТРК „Космос“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии
Необходимость предоставления альтернативных площадок для переноса павильонов не возникла, поскольку их владелец принял решение о размещении объектов на принадлежащих ему земельных участках с установленным разрешенным использованием «для ведения садоводства». Согласно градостроительным правилам города, указанные участки включены в территориальную зону А.10, обозначенную как «Зона коллективных садов».
«Размещение рынков и магазинов является одним из условно разрешенных видов использования таких участков. Это допускается при условии, что их площадь не превышает 10% от площади застройки объектов капитального строительства, а их назначение не противоречит видам разрешенного использования данной зоны», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
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