В Челябинске изменили маршрут автобуса, который едет до вокзала

В Челябинске изменили маршрут автобуса №66, который следует от станции Шершни до железнодорожного вокзала. С 28 апреля он будет курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в мэрии.
«С понедельника, 28 апреля, маршрут изменяется и будет следовать по улицам: Телеграфная, Корабельная, Базовая 2-я, Новоэлеваторная, Блюхера, Воровского, Доватора, Железнодорожная. На маршруте будут работать четыре автобуса малого класса с интервалом движения в 30 минут ежедневно», — уточняется в telegram-канале администрации города Челябинска.
Для поездок в Ленинский район пассажиров просят пользоваться автобусами №5 и 28. А для экономии — использовать безлимитный ежемесячный проездной либо транспортную карту.
Как сообщало URA.RU ранее, в регионе начали работать дачные маршруты. Первые автобусы в направлении садов Челябинска и Магнитогорска отправились утром в субботу, 26 апреля.
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