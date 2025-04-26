26 апреля 2025

В Челябинске изменили маршрут автобуса, который едет до вокзала

В Челябинске автобус №66 с 28 апреля не будет следовать в Ленинский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Автобус начнет курсировать по измененному маршруту с 28 апреля Фото:

В Челябинске изменили маршрут автобуса №66, который следует от станции Шершни до железнодорожного вокзала. С 28 апреля он будет курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в мэрии.

«С понедельника, 28 апреля, маршрут изменяется и будет следовать по улицам: Телеграфная, Корабельная, Базовая 2-я, Новоэлеваторная, Блюхера, Воровского, Доватора, Железнодорожная. На маршруте будут работать четыре автобуса малого класса с интервалом движения в 30 минут ежедневно», — уточняется в telegram-канале администрации города Челябинска.

Для поездок в Ленинский район пассажиров просят пользоваться автобусами №5 и 28. А для экономии — использовать безлимитный ежемесячный проездной либо транспортную карту.

Как сообщало URA.RU ранее, в регионе начали работать дачные маршруты. Первые автобусы в направлении садов Челябинска и Магнитогорска отправились утром в субботу, 26 апреля.

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В Челябинске изменили маршрут автобуса №66, который следует от станции Шершни до железнодорожного вокзала. С 28 апреля он будет курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в мэрии. «С понедельника, 28 апреля, маршрут изменяется и будет следовать по улицам: Телеграфная, Корабельная, Базовая 2-я, Новоэлеваторная, Блюхера, Воровского, Доватора, Железнодорожная. На маршруте будут работать четыре автобуса малого класса с интервалом движения в 30 минут ежедневно», — уточняется в telegram-канале администрации города Челябинска. Для поездок в Ленинский район пассажиров просят пользоваться автобусами №5 и 28. А для экономии — использовать безлимитный ежемесячный проездной либо транспортную карту. Как сообщало URA.RU ранее, в регионе начали работать дачные маршруты. Первые автобусы в направлении садов Челябинска и Магнитогорска отправились утром в субботу, 26 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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