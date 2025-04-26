В Москве отреагировали на жалобы челябинцев, задыхающихся от едкого запаха

Председатель СК РФ поручил проверить жалобу жителей Трубного на полигон ТБО

27 апреля 2025 в 23:05 Размер текста - 17 +

Челябинцы возмутились работой располагающегося рядом полигона ТБО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту жалоб от жителей поселка Трубный Челябинской области председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить результаты проверки. На распространенном ранее в социальных сетях видео люди заявили, что страдают от расположенного рядом полигона отходов в Полетаево. Об этом рассказали в информационном центре ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки по факту возможного нарушения природоохранного законодательства в поселке Полетаево. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняется в сообщении. Жители поселка Трубный Сосновского района опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на функционирующий в Полетаево полигон твердых бытовых отходов. По словам челябинцев, они ощущают едкий неприятный запах. Из-за него, в том числе, страдают дети. Также люди обеспокоены расширением территории полигона. Как сообщало URA.RU ранее, глава Следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения в Полетаево. По причине аварийного состояния очистных сооружений в дома жителей и социальные учреждения поселка подается ржавая вода с примесями. Она не пригодна для питья и бытовых нужд. Люди вынуждены покупать бутилированную питьевую воду за свой счет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту жалоб от жителей поселка Трубный Челябинской области председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить результаты проверки. На распространенном ранее в социальных сетях видео люди заявили, что страдают от расположенного рядом полигона отходов в Полетаево. Об этом рассказали в информационном центре ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки по факту возможного нарушения природоохранного законодательства в поселке Полетаево. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняется в сообщении. Жители поселка Трубный Сосновского района опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на функционирующий в Полетаево полигон твердых бытовых отходов. По словам челябинцев, они ощущают едкий неприятный запах. Из-за него, в том числе, страдают дети. Также люди обеспокоены расширением территории полигона. Как сообщало URA.RU ранее, глава Следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения в Полетаево. По причине аварийного состояния очистных сооружений в дома жителей и социальные учреждения поселка подается ржавая вода с примесями. Она не пригодна для питья и бытовых нужд. Люди вынуждены покупать бутилированную питьевую воду за свой счет.