Суд в Челябинске оставил под арестом топ-менеджеров «Макфы»

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил содержание в СИЗО начальнику службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам Владлену Паршину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил продлить пребывание Тофана под стражей до 27 июля. Адвокаты просили перевести Тофана под домашний арест. В отношении Паршина мера пресечения в виде содержания под стражей также была продлена до 27 июля. Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую», — сообщили в пресс-службе суда.
Тофан вместе с директором по закупкам «Макфы» Владленом Паршиным был задержан сотрудниками ФСБ 27 февраля на территории предприятия. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 миллионов рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более миллиона рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля.
Тофан — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ.
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