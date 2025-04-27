Работать в майские праздники собирается каждый второй житель Челябинска

В Челябинске работать в майские праздники собираются 51% опрошенных горожан. В среднем они рассчитывают заработать более 23 тысяч рублей за эти дни, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«В ходе исследования 51% опрошенных жителей Челябинска рассказали, что планируют продолжать рабочие процессы в государственные выходные. В среднем жители Челябинска рассчитывают заработать около 23 880 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. При этом 5% жителей Челябинска планируют продлить праздники и взять отпуск между выходными днями.
Чаще всего о готовности работать в праздники заявляли клинеры, помощники по хозяйству, операторы спецтехники, а также сотрудники охраны, розничной торговли, водители и курьеры. Отдыхать чаще планируют женщины (46%), чем мужчины (32%). Причину выхода на работу в майские праздники 42% опрошенных обосновали спецификой работы, сообщили в пресс-службе сервиса.
В майские праздники привлекать к работе подростков, инвалидов, женщин с детьми до трех лет и родителей или опекунов детей-инвалидов можно только с их письменного согласия, рассказали ранее эксперты «Авито Работа». В перечень также попадают граждане, осуществляющие уход за родственниками, нуждающимися в медицинской помощи, и родители, которые в одиночку воспитывают детей младше 14 лет.
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