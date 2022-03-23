Bloomberg: Набиуллина осталась во главе ЦБ по просьбе Путина

23 марта 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Эльвире Набиуллиной предложили остаться во главе Центробанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина хотела уйти со своего поста после начала спецоперации на Украине, но осталась по просьбе президента России Владимира Путина. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «По словам четырех человек, знакомых с дискуссиями, Эльвира Набиуллина попыталась уйти в отставку после того, как Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. Но президент сказал ей остаться», — пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. URA.RU отправило запрос пресс-службе Центробанка. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее появлялись слухи о возможной отставке главы Банка России, но в Кремле не комментировали эти заявления. Затем Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет в должности главы Центробанка. Ее полномочия истекали в этом году, Набиуллина была назначена на пост в 2017 году. Назначение обсудит комитет Госдумы по финансовому рынку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина хотела уйти со своего поста после начала спецоперации на Украине, но осталась по просьбе президента России Владимира Путина. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «По словам четырех человек, знакомых с дискуссиями, Эльвира Набиуллина попыталась уйти в отставку после того, как Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. Но президент сказал ей остаться», — пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. URA.RU отправило запрос пресс-службе Центробанка. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее появлялись слухи о возможной отставке главы Банка России, но в Кремле не комментировали эти заявления. Затем Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет в должности главы Центробанка. Ее полномочия истекали в этом году, Набиуллина была назначена на пост в 2017 году. Назначение обсудит комитет Госдумы по финансовому рынку.