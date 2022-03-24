Мэр Сургута встретился с раненным на Украине офицером

Филатов сообщил, что военному после восстановления вновь придется вернуться на Украину Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Сургута Андрей Филатов встретился с офицером, участвующим в спецоперации на Украине. Известно, что молодой человек был ранен в ходе выполнения боевого задания и после лечения прибыл в Сургут, чтобы встретиться с семьей. Об этом сообщил сам Филатов в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

«Встретился сегодня с нашим земляком, военнослужащим Игорем и его супругой Анжеликой. Игорь — участник специальной военной операции Вооруженных сил России. Получил ранение, попал в госпиталь», — пишет мэр.

Филатов сообщил, что военному после восстановления на несколько дней удалось приехать домой и навестить свою семью, но вскоре он вновь отправится на Украину. «Поблагодарил Игоря за его мужество, за силы, которые он вкладывает в защиту мира и безопасности нашей Родины», — написал Филатов в своем посте. Известно, что молодой человек профессиональный военный, окончивший Екатеринбургское суворовское военное училище и Новосибирское командное училище. Его фамилию в мэрии Сургута назвать отказались, чтобы не подвергать опасности офицера.

Ранее URA.RU сообщало, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские власти заявляли, что она проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Англоязычный телеканал RT представил материал со свидетельскими показаниями о базе националистического батальона «Айдар» в селе Половинкино под Старобельском в освобожденной части ЛНР. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных. С тем, что происходило на этой базе, еще предстоит разбираться следствию.

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