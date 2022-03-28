Пермячка случайно задушила младенца

Следователи провели осмотр места происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 31-летней матери, которая во время совместного сна случайно задавила полуторамесячного сына. Теперь ее подозревают причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба следственного управления на своем сайте.

«По данным следствия, в ночное время 23 марта 2022 года женщина, находясь у себя дома, уложила с собой в кровать полуторамесячного сына. Во время сна женщина, по неосторожности придавила его своим телом, что повлекло смерть младенца от механической асфиксии», — говорится в сообщении.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допросили свидетелей.