28 марта 2022
27 марта 2022
25 марта 2022

Пермячка случайно задушила младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи провели осмотр места происшествия Фото:

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 31-летней матери, которая во время совместного сна случайно задавила полуторамесячного сына. Теперь ее подозревают причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба следственного управления на своем сайте.

«По данным следствия, в ночное время 23 марта 2022 года женщина, находясь у себя дома, уложила с собой в кровать полуторамесячного сына. Во время сна женщина, по неосторожности придавила его своим телом, что повлекло смерть младенца от механической асфиксии», — говорится в сообщении.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допросили свидетелей.

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 31-летней матери, которая во время совместного сна случайно задавила полуторамесячного сына. Теперь ее подозревают причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба следственного управления на своем сайте. «По данным следствия, в ночное время 23 марта 2022 года женщина, находясь у себя дома, уложила с собой в кровать полуторамесячного сына. Во время сна женщина, по неосторожности придавила его своим телом, что повлекло смерть младенца от механической асфиксии», — говорится в сообщении. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допросили свидетелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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