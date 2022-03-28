Власти Перми обсуждают, как помочь бизнесу в новых условиях

Меры сейчас будут обсуждать с депутатами и бизнесом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В мэрии сформировали первый пакет мер помощи бизнесу, который больше всего пострадал на фоне введения экономических санкций. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации «Пермь Первая».

«Ранее меры поддержки были анонсированы на федеральном и краевом уровнях. Муниципалитет также предложит бизнес-сообществу ряд преференций. Специалисты администрации опросили представители сфер бизнеса, которые нуждаются в поддержке. С учетом полученной информации предлагается комплекс мер», — указано в telegram-канале.

Власти рассматривают введение моратория на штрафы по договорам на право размещения НТО (нестационарных торговых объектов) до конца 2022 года. Также планируется предусмотреть возможность смены или расширения профиля торговли. Подразумевается, что для этого по заявлению владельцев ларьков надо будет внести изменения в схему НТО и в договоры на размещение НТО. Рекламораспространителям хотят предложить отсрочку восполнения обеспечительных платежей по договорам в 2022 году и перенести оплату платежей на 2023 год.

Рассматриваются варианты отсрочки или снижения арендной платы за пользование муниципальным имуществом. В планах мэрии — установить льготную аренду на земельные участки, необходимые для реализации проектов в сфере муниципально-частного партнерства. К примеру, установить пониженную ставку в размере 0,3% от кадастровой стоимости на период строительства объектов физической культуры и спорта.

Предложенные меры городские чиновники обсудят с депутатами Пермской городской Думы и бизнес-сообществом. При необходимости их доработают.

Ранее меры поддержки предлагало краевое правительство. В текущих условиях Дмитрий Махонин отменил отпуск и потребовал от своего аппарата организовывать ему больше встреч. Ситуация в экономике изменилась на фоне вводимых западными странами санкций. Это ответ Евросоюза на проведение спецоперации РФ на Украине. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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