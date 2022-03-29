Власти раскрыли детали смерти тюменского военного на Украине

30 марта 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Антона Лукошкова похоронили в селе Первопесьяново Ишимского района (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Тюменской области Антон Лукошков, погибший в ходе спецоперации на Украине, был убит в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. В момент гибели 26-летний парень восстанавливал разрушенную переправу. «Механик-водитель инженерно-дорожной роты инженерно-саперного батальона рядовой Антон Лукошков осуществлял работы по наведению переправы. Во время восстановления разрушенного участка, Антон попал под повторный минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины», — сообщает 72.ru со ссылкой на чиновников администрации Ишимского района. Антону Лукошкову было 26 лет. Служить по контракту он пошел, чтобы заработать стаж. Без него молодого человека не брали на работу учителем, которым он всегда хотел стать, для чего окончил Ишимский педагогический институт ТюмГУ. Парень мечтал преподавать детям биологию. Антона Лукошкова похоронили в его родном селе Первопесьяново. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится РФ с целью защиты граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Тюменской области Антон Лукошков, погибший в ходе спецоперации на Украине, был убит в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. В момент гибели 26-летний парень восстанавливал разрушенную переправу. «Механик-водитель инженерно-дорожной роты инженерно-саперного батальона рядовой Антон Лукошков осуществлял работы по наведению переправы. Во время восстановления разрушенного участка, Антон попал под повторный минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины», — сообщает 72.ru со ссылкой на чиновников администрации Ишимского района. Антону Лукошкову было 26 лет. Служить по контракту он пошел, чтобы заработать стаж. Без него молодого человека не брали на работу учителем, которым он всегда хотел стать, для чего окончил Ишимский педагогический институт ТюмГУ. Парень мечтал преподавать детям биологию. Антона Лукошкова похоронили в его родном селе Первопесьяново. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится РФ с целью защиты граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения.