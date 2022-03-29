29 марта 2022

Тюменская переправа стала опаснее для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога, ледовая переправа
На переправе истончается лед, что приводит к дополнительным ограничениям (архивное фото) Фото:

На переправе Тобольск — Бекерово истончается лед, из-за чего грузоподъемность транспорта, разрешенного к проезду по ней, снизят до пяти тонн с 1 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тобольска.

«На ледовой переправе Тобольск — Бекерево через реку Иртыш с 1 апреля установят знак ограничения движения транспортных средств, с понижением максимальной массы до пяти тонн. Специалисты регулярно мониторят состояние льда. Грузоподъемность на переправах устанавливается в зависимости от его толщины», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Власти также дали водителям несколько советов по безопасности. Так, въезжать на переправу нужно медленно, со скоростью не более 10 километров в час. Ремни безопасности должны быть отстегнуты. Останавливаться и разворачиваться нельзя, также под запретом обгоны и дозаправки.

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На переправе Тобольск — Бекерово истончается лед, из-за чего грузоподъемность транспорта, разрешенного к проезду по ней, снизят до пяти тонн с 1 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тобольска. «На ледовой переправе Тобольск — Бекерево через реку Иртыш с 1 апреля установят знак ограничения движения транспортных средств, с понижением максимальной массы до пяти тонн. Специалисты регулярно мониторят состояние льда. Грузоподъемность на переправах устанавливается в зависимости от его толщины», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Власти также дали водителям несколько советов по безопасности. Так, въезжать на переправу нужно медленно, со скоростью не более 10 километров в час. Ремни безопасности должны быть отстегнуты. Останавливаться и разворачиваться нельзя, также под запретом обгоны и дозаправки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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